Uccella a Sportitalia.it: “Armani, con Poeta è cambiata la musica. Trapani rischia l’esclusione”

Uccella: “Armani può ambire a grandi risultati con Poeta, anche in Europa. La Virtus ha un limite quando il ritmo è basso”

Con il collega Davide Uccella, fondatore di basketinside.com, per analizzare il momento del campionato, dopo la vittoria di Milano nel big match contro Bologna.

Uccella, proprio dalla vittoria di Milano: la Armani ha cambiato, definitivamente, passo?

“Penso che aver lasciato un comandante un po’ troppo duro e con metodi antiquati come Messina per valorizzare un giovane come Poeta sia stata la chiave per il cambio di passo. Tradizionalmente, le italiane impegnate in Eurolega hanno faticato, poi, in Italia. Milano credo sia la più forte: se trova stabilità nel roster e Poeta, come in questa prima fase, è libero di poter lavorare nella costruzione del rapporto con i giocatori, allora la Armani può recuperare in campionato e pensare ai playoff in Eurolega. Playoff che sono il grande neo della gestione Messina”.

Cosa è mancato alla Virtus? “C’è un problema sotto canestro soprattutto. La Virtus ha gli esterni più forti del campionato e fin dalla costruzione del roster si è sempre notato questo problema sotto canestro. Se gioca a ritmi alti, veloci, allora puoi fare la differenza. Però, soprattutto in Europa, devi attaccare a difesa schierata e con ritmi bassi, allora vien fuori il problema: ed è così che è andata contro Milano”.

Brescia leader ed il caso Trapani

La Germani Brescia è già qualificata alle final eight aritmeticamente: è anche il roster più solido?

“Sì. Perché è quello che frutto di un ciclo pluriennale. Basti pensare che Brescia ha ingaggiato un solo nuovo giocatore, Massinburg, che aveva già vestito la maglia di Brescia. Siamo a livelli perfetti degli automatismi. Brescia ha scavato un piccolo solco: storicamente, per loro, la Coppa Italia ha sempre avuto un valore molto importante, anche con la vittoria del 2023. I punti di riferimento di questo sistema, dalla vena realizzativa di Della Valle alla eccezioanle visione di gioco di Ivanovic passando per l’atletismo di Jason Burnell”.

Trapani continua a vincere: come evolverà il caso della società di Antonini?

“Ieri hanno giocato con l’allenatore in campo, con John Petrucelli. I nodi degli ultimi mesi stanno venendo al pettine. C’è il nodo della convenzione, del palazzetto con il comune di Trapani. Una convenzione che il comune doveva necessariamente modificare, mai assecondato da patron Antonini. C’è un problema legato alle penalizzazioni arrivate dopo la presentazione in ritardo di alcuni documenti. Dopo i 4 di penalità già subiti alla fine della scorsa stagione, un’ulteriore penalizzazione porterebbe all’esclusione dal campionato. Eppure, nonostante gli addii di Repesa e Alibegovic, Trapani continua a mostrare una delle migliori pallacanestro a livello europeo”.

Napoli vince e convince contro Cremona: qual è la dimensione oggi della squadra di coach Magro?

“Napoli può puntare, legittimamente, sia alle final eight di Coppa Italia sia all’ingresso nei playoff. A livello di costruzione del roster, giocatori come Mitrou-Long e Bolton hanno confermato le loro qualità di leader. Altri giocatori americani come Flagg e Crosswell sono andati al di là delle aspettative. Manca ancora la piena maturazione di El-Amin, atteso ad un salto di qualità dopo alcune buone stagioni in campionati europei di secondo livello. Mentre un giocatore come Aamir Simms che ha i mezzi tecnici e fisici per essere una migliori ali del campionato deve trovare una sua continuità. Se dovesse esserci, poi, una crescita degli italiani a partire da Caruso e Treier, allora questa Napoli può davvero confrontarsi con tutti da qui a fine stagione”.