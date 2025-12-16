Addio Leclerc, decisione presa: Ferrari senza parole

Charles Leclerc, stavolta è stato deciso. L’ultima notizia sul pilota di Monaco ha lasciato molto perplessi i tifosi della scuderia italiana.

La lealtà nello sport professionistico, dove girano contratti multimilionari, è qualcosa di molto raro. Nel calcio è ormai del tutto estinta, dopo il ritiro delle ultime bandiere Totti, Maldini e Zanetti, nella MotoGP non l’abbiamo mai davvero vista e in Formula 1, c’è solo un ultimo alfiere della fedeltà alla propria squadra, anche nei momenti in cui chiunque se ne andrebbe.

Escludendo gli inizi con Sauber nel 2018, Leclerc ha sempre e solo corso con la tuta rossa di Ferrari, dedicando al Cavallino Rampante la sua intera carriera, benché non sia mai stato premiato con una vittoria e ci sia solo arrivato drammaticamente vicino nel 2022 prima di vedere il suo sogno infrangersi contro il paraurti della Red Bull di Max Verstappen, che ha avuto davanti per le ultime gare.

Ad oggi, molti tifosi sono stupiti anche solo del fatto che Charles Leclerc non abbia mai preso contatti con altri team per progettare un suo addio. Squadre come Red Bull o anche Mercedes potrebbero sicuramente offrirgli migliori possibilità di vincere un titolo, almeno nei Costruttori, senza contare che il driver ha dimostrato ampiamente di avere talento da vendere: ben 7 podi con una delle peggiori Ferrari di sempre non sono pochi.

Il bivio di Leclerc in Formula 1

Ad oggi, Leclerc ha un’età ancora abbastanza rosea per pensare di cambiare team, ma è ora o mai più. La prossima stagione, per molti esperti, sarà fatale perché se Ferrari non riuscisse a competere per il titolo nemmeno con il cambio regolamento, ebbene sarebbe una vera tragedia per la squadra e per l’atleta. Qui si che Leclerc potrebbe valutare un addio.

“Dal punto di vista tecnico cambieranno così tante cose che dovremo ripartire da zero. E mi piacerebbe che Lewis e io lottassimo per il titolo nel 2026. Per la squadra diventare campione del mondo sarebbe un buon segnale”, dice all’Equipe Charles Leclerc escludendo un addio alla squadra. Tuttavia, il suo sogno ricorrente è ancora lì e non potrebbe essere altrimenti.

“Il mio sogno, diventare campione del mondo come pilota. E riuscirci con Fred qui alla Ferrari sarebbe eccezionale”, le sue parole. Quel “riuscirci con la Ferrari” apre ad uno scenario impensabile che i tifosi non vorrebbero mai vedere. Se non riuscirà a vincere con la SF-26, allora Leclerc dovrà davvero guardarsi intorno, per realizzarlo. Sta al team italiano mettere a frutto le dure lezioni di quest’anno per costruire una monoposto all’altezza del pilota che la guida.