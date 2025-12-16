Supercoppa Italiana: Napoli-Milan apre la Final Four di Riad

Giovedì la prima semifinale: Conte sfida Allegri, rossoneri campioni in carica, azzurri a caccia del terzo trofeo. Analizziamo i dati e le statistiche con planetwin365.news in vista della sfida tra rossoneri e azzurri.

Conte contro Allegri: il decimo confronto in Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana conferma Arabia Saudita e format Final Four: due semifinali e una finale per l’assegnazione del 38° trofeo. Si parte giovedì 18 dicembre a Riad con Napoli-Milan, sfida tra i campioni d’Italia e i rossoneri finalisti di Coppa Italia. Venerdì toccherà a Inter-Bologna, mentre la finale è in programma lunedì 22.

Come riporta Planetwin365.news, quella tra Napoli e Milan è anche la sfida numero dieci tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri. L’ultimo precedente, datato 28 settembre a San Siro, ha sorriso ai rossoneri (2-1), ma il bilancio complessivo resta favorevole a Conte: cinque vittorie contro le due di Allegri.

Napoli a caccia della terza Supercoppa Italiana

Il Napoli arriva a Riad con l’obiettivo di conquistare la Supercoppa per la terza volta dopo il 1990 e il 2014, ma lontano dal Maradona ha mostrato qualche crepa, come dimostra l’ultima sconfitta in campionato in terra friulana. Il Milan, invece, reduce dal pari casalingo con il Sassuolo, sbarca in Arabia da campione in carica e punta alla “doppietta”.

Precedenti e statistiche Napoli-Milan: partita aperta e ricca di gol

Secondo l’analisi di Planetwin365.news, i numeri suggeriscono una gara aperta: cinque delle ultime dieci sfide tra Napoli e Milan hanno registrato almeno tre reti complessive. Non sono previsti tempi supplementari: in caso di parità al 90’, si andrà direttamente ai calci di rigore.

