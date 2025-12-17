Nuovi rumor riguardano l’attaccante che già la scorsa estate è stato vicino alla Serie A, Karim Adeyemi. Le ultime voci parlano di un ritorno del Napoli, oltre che di un interessamento da parte dell’Inter. Tanto che ci sarebbe anche una richiesta di cessione

La stagione 2025/26 entra nel vivo, ma intanto si avvicina il mercato di gennaio. Le squadre italiane si guardano intorno nell’ottica di poter cogliere eventuali occasioni e una di queste potrebbe spuntare dalla Germania. Il nome di Karim Adeyemi è stato accostato spesso alla Serie A nel recente passato ed ora torna in auge, coinvolgendo ancora una volta il Napoli, cui è stato vicino nelle ultime finestre. Non solo: anche l’Inter potrebbe farci un pensiero per rinforzare il reparto d’attacco della squadra di Cristian Chivu. Dalla Germania arrivano nuovi dettagli sul futuro del giocatore tedesco, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund.

Inter e Napoli su Adeyemi: i dettagli

Arrivano nuove notizie riguardo al futuro di Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund. Il giocatore tedesco è stato già accostato ripetutamente ai club di Serie A nel recente passato ed arrivano ora nuovi rumor legati al suo possibile futuro in Italia.

Secondo quanto riporta la BILD infatti Adeyemi avrebbe chiesto al Borussia Dortmund la cessione e vorrebbe rilanciarsi altrove. Fra le squadre che lo seguono ci sarebbe ancora il Napoli, ma anche l’Inter potrebbe interessarsi al suo profilo nell’ottica di rinforzare il reparto avanzato della squadra di Cristian Chivu.

Inter e Napoli su Adeyemi? Dietro ci sarebbe la moglie

Arrivano dunque nuove voci di un possibile arrivo di Karim Adeyemi in Italia, con Inter e Napoli interessate al suo profilo. Il contratto del giocatore è in scadenza al 30 giugno 2026.

Secondo la stampa tedesca dietro a questa voce di mercato ci potrebbe essere anche un desiderio da parte della moglie del giocatore, che potrebbe preferire l’esperienza di vivere una vita in una grande città europea rispetto a Dortmund. Il tema del rinnovo tiene ancora banco e un accordo al momento sembra lontano per motivi economici. Classe 2002, Adeyemi è esploso fra le fila del Salisburgo ed è stato acquistato dal Borussia Dortmund nel 2022. Con il club giallonero ha collezionato 76 presenze e 18 reti in tre stagioni e mezza. Ora potrebbe essere dunque arrivata l’ora per lui di cambiare aria e di testarsi in un nuovo campionato.