Conte batte Allegri: il Napoli regola 2-0 il Milan e va in finale di Supercoppa

Il Napoli conquista la vittoria nella semifinale di Supercoppa Italiana al termine di una gara intensa: Milan battuto 2-0. La cronaca del match.

Il Napoli ha battuto 2-0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana in una sfida intensa e tattica. Conte schiera gli azzurri con il 3-4-3, puntando su un tridente offensivo rapido e tecnico con Neres, Hojlund ed Elmas. Dall’altra parte Allegri risponde con il 3-5-2, affidandosi in avanti a Nkunku e Pulisic.

Napoli-Milan, il primo tempo

Il primo tempo è equilibrato, combattuto soprattutto a centrocampo, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Il Napoli prova a fare la partita sfruttando l’ampiezza e le accelerazioni sugli esterni, il Milan cerca di colpire con inserimenti centrali e ripartenze rapide. Le occasioni non mancano, ma per buona parte della frazione le difese riescono a contenere gli attacchi avversari.

La svolta arriva al 39’, quando il Napoli trova il gol del vantaggio: l’azione si sviluppa sulle corsie esterne, il pallone arriva in area e David Neres è il più rapido di tutti a trovare la conclusione vincente, battendo Maignan da distanza ravvicinata. Un episodio che premia la maggiore incisività degli azzurri nella fase finale del primo tempo.

Il Milan prova a reagire prima dell’intervallo, alzando il baricentro e cercando soluzioni soprattutto sui calci piazzati e con gli inserimenti dei centrocampisti, ma senza riuscire a trovare il pareggio. Si va così al riposo con il Napoli avanti 1-0, in una partita ancora apertissima e destinata a decidersi nella ripresa.

Il secondo tempo

Nella seconda frazione di gara il Milan prova ad aumentare l’intensità delle proprie giocate, ma è ancora il Napoli ad andare vicino al vantaggio: al 54′ ci prova Rrahmani, bravo Maignan a respingere. Al 64′ i partenopei raddoppiano: Spinazzola imbuca per Hojlund che entra in area e trafigge Maignan.

I rossoneri subiscono il colpo del 2-0 e non riescono più a reagire, entra Modric ma ormai è troppo tardi. Gli azzurri gestiscono al meglio il doppio vantaggio (sprecano anche il tris con McTominay) e conquistano la finale di Supercoppa italiana. In finale affronteranno una tra Bologna e Inter.