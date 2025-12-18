Froldi a Sportitalia.it: “Vi svelo la nuova Formula Uno. Ferrari, dubbi su telai e motore”

Froldi: “Potremmo vedere tantissimi sorpassi nella nuova Formula Uno. Sicuri sia un bene? Le incognite di Red Bull e McLaren”

Con Mariano Froldi, direttore responsabile funoanalisitecnica.com, per analizzare le novità del nuovo ciclo tecnico di questa Formula Uno 2026.

Quali sono le novità più importanti di questo nuovo ciclo tecnico?

“Sono due le novità principali. Dal punto di vista nelle monoposto stiamo vivendo i cambiamenti nell’unità ibrida: sarà più complesso recuperare energia. Il 50% della cavalleria totale deve essere generato dalla parte elettrica: solo il 50% sarà dato dalla parte endotermica. Con un punto molto semplice: come facciamo a recuperare energia se ci sarà così poca parte endotermica. Per evitare che in rettilineo le monoposto andassero più lente, si sono inventati l’aerodinamica attiva, salutando il DRS. Abbiamo monoposto più corte e strette con pneumatici più piccoli. Le monoposto pesano 30 kg in meno: questo per agevolare i sorpassi nei circuiti cittadini. Con l’aerodinamica attiva che si attiva molto più spesso rispetto al DRS: i piloti dovranno imparare a guidare in curva in un modo, in rettilineo in un altro modo. Così come l’aerodinamica attiva cambia con la pioggia per motivi di sicurezza. Aspettiamo i test di Barcellona con grande attesa”.

“Dal punto di vista del regolamento sportivo – continua Froldi -, l’overtake sarà interessante: i piloti sotto il secondo potranno superarsi tantissime volte, tutto per generare spettacolo. Ma piegare tutto all’idea dello spettacolo fa diventare i sorpassi una mezza carnevalata“.

Alonso ci crede, la Ferrari si nasconde

Froldi, chi potrebbe beneficiare di tutti questi cambiamenti e chi potrebbe esserne penalizzato?

“Nel 2014 abbiamo scoperto che la Mercedes aveva un vantaggio incolmabile. Oggi, le voci ci dicono che c’è grande soddisfazione in casa Mercedes per la power unit. Bisogna aspettare come stanno messi con l’aerodinamica: e potrebbe essere un monocolore il Mondiale. Dobbiamo aspettare Honda. Poi, come si adatteranno i piloti? Si dice che i giovani si adatteranno molto di più”.

La Aston Martin?

“La più attesa, perché c’è quel genio di Newey al lavoro. Honda, però, parte come motorizzazione un po’ più indietro. Potrebbe essere l’outsider ed Alonso potrebbe anche sperare di lottare per il Mondiale”.

Lato Ferrari?

“Tengono un profilo basso, per fortuna, rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo grossi dubbi su come stanno lavorando su telai e motore. Dopo aver sbandierato grandi attese negli anni precedenti, meglio stare tranquilli a Maranello”.

Come sono messi in Red Bull?

“Il team è coeso ora, dopo l’addio di Horner. Il problema è farsi i motori in casa. Non si possono improvvisare costruttori di motori, però hanno un grande know-how. Credo, però, ci sia tanta pretattica. Ma, sono convinto che stiano facendo qualcosa di importante, sennò Max Verstappen va via“.

Ed i campioni del mondi di McLaren?

“Cambia tutto è vero, ma la prassi degli ultimi anni ci dice che anche in un cambio regolamentare chi ha vinto, continua a vincere. Non mi stupirebbe se li vedessimo ancora primeggiare”.