Milan, Allegri: “Potevamo comportarci meglio”. E poi fissa l’obiettivo stagionale

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ai microfoni di Mediaset ha analizzato così la sconfitta in Supercoppa italiana contro il Napoli.

Milan, Allegri analizza così la sconfitta contro il Napoli

Queste le parole di Allegri: “Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo comportarci meglio sui due gol. Hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno meritato di vincere. Abbiamo preso due gol su cui potevamo fare meglio. Nell’ultimo periodo abbiamo preso gol in maniera troppo facile, questa sconfitta di stasera deve essere vista come un’opportunità. Dispiace, ora dobbiamo pensare al campionato”.

Cosa ti ha soddisfatto?

“Abbiamo avuto qualche situazione favorevole, abbiamo gestito bene la palla. Bisognava attaccare meglio l’area, se fai un errore – come accaduto sul primo gol – lì potevamo fare meglio. Per tre partite abbiamo preso gol su cui potevamo fare meglio, c’è da rivedere un po’ come difendiamo”.

Allegri: “Ecco qual è il nostro obiettivo”

Si può rivedere la difesa a 4?

“Stasera perché era una partita da recuperare, ma una partita non può stravolgere ciò che è stato fatto in tre mesi di lavoro. Solo la serenità ci può portare a ottenere il nostro obiettivo, entrare nelle prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa, ora dobbiamo riprendere il cammino e lavorare su questi errori”.

Nkunku cosa deve fare per segnare?

“Si è dato da fare, ha avuto situazione favorevoli. Ha ottime qualità, credo che alla fine verrà fuori. Bisogna continuare a crederci”.

Rabiot: “Gli arbitri? Non stanno facendo bene”

Adrien Rabiot, invece, ha analizzato così la sconfitta: “Problemi in avanti? Non penso, abbiamo segnato anche senza Leao. Dobbiamo ritrovare un po’ di compattezza e solidità, prendiamo troppi gol. Siamo stati un po’ leggeri in fase difensiva, non siamo stati abili a sfruttare le occasioni, in gare come queste non ne capitano molte. Dispiace perché potevamo giocarci un trofeo, dobbiamo stare tranquilli e sereni perché stiamo facendo bene. Gli arbitri? Dispiace, in questo momento non stanno facendo bene”.