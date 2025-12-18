Milan-Como, arriva l’annuncio di Simonelli: si giocherà a Perth. Novità anche sugli arbitri

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Mediaset appena prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, ufficializzando la decisione su Milan-Como.

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Mediaset appena prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, ufficializzando la decisione su Milan-Como.

Queste le sue parole a Mediaset: “Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall’AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici”.

La sfida Milan-Como, inizialmente pensata per essere giocata a Perth, resta al centro di critiche. Ora le condizioni restrittive dell’AFC rischiando di far saltare l’evento, che sembra orientato verso il “ritorno” in Italia.

La possibilità che Milan-Como, gara valida per la 24ª giornata della Serie A 2025-26, venga disputata a Perth, in Australia, sembra ormai affievolirsi nonostante le parole del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che nei giorni scorsi ha ribadito come “non sia affatto tramontata” e come l’iter sia “ancora in itinere”.

La partita, inizialmente programmata all’estero per la concomitante indisponibilità di San Siro durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, appare oggi destinata con buona probabilità a essere giocata in Italia, verosimilmente a San Siro una volta terminati gli eventi olimpici.

Simonelli precisa su Milan-Como a Perth

Simonelli ha voluto chiarire la posizione della Lega dopo giorni di voci e indiscrezioni: “Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è tramontata”. Il presidente ha spiegato che la Lega ha ricevuto “tutti i pareri favorevoli” ad eccezione di quello dell’Asian Football Confederation, che ha espresso un parere “clean” ma vincolato a due clausole ritenute “non inaccettabili”, pur risultando determinanti.

L’AFC, infatti, ha chiesto che il match fosse arbitrato da una terna asiatica e che venisse pubblicizzato come un evento non riconducibile alla Serie A. Una richiesta, quest’ultima, che svuoterebbe di senso l’intera operazione. “Non possiamo fare una partita del campionato italiano senza che sia una partita di Serie A, senza usare i nostri arbitri”, ha puntualizzato Simonelli, evidenziando l’impossibilità regolamentare di accettare le condizioni poste.