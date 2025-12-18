Napoli, Conte: “Non mi aspettavo tutte queste complessità. Nelle difficoltà dobbiamo essere coesi”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Mediaset ha analizzato così la vittoria contro il Milan in Supercoppa italiana.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Mediaset ha analizzato così la vittoria per 2-0 contro il Milan in Supercoppa italiana.

Napoli, Conte analizza la vittoria sul Milan

Così Conte a Mediaset: “C’è poco da dire a questi ragazzi, ribadire sempre le stesse cose è noioso. Quando giochi ogni tre giorni e con pochi calciatori è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo. Gare a vuoto possono esserci, capiterà anche in futuro. Ma i ragazzi oggi hanno dimostrato che volevano fare una partita seria, onorando lo scudetto che abbiamo sulla maglia. Ci siamo goduti la serata contro un’ottima squadra, bene così. Dobbiamo essere sempre supportati da energia, facciamo un calcio non speculativo, ma dispendioso. Sono contento, questi ragazzi hanno dimostrato che vogliono giocarsi la finale”.

Conte su Juan Jesus, Spinazzola e Politano: “Stiamo bene, anche fisicamente. Inevitabile che quando accumuli gare su gare e sei costretto a giocare con gli stessi, qualcosa puoi perdere. Quando giochi queste gare che ti impegnano anche da un punto di vista fisico può capitare che in alcune gare puoi pagare. Oggi abbiamo fatto molto bene, proprio come squadra. Oggi siamo stati squadra, quando ci riusciamo, a prescindere da chi gioca, siamo competitivi. Dobbiamo continuare così e cercare di andare avanti. Ho sempre detto che sarebbe stata un’annata complessa, ma non mi aspettavo tutta questa complessità. Nelle difficoltà sappiamo che dobbiamo essere uniti e coesi. Lukaku? Averlo già con noi è importante, poi mi auguro ci siano tante partite da giocare. Così facendo puoi avere tante soluzioni”.