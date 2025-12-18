Roma, non solo Zirkzee. Pedullà conferma: “Giallorossi forti su Raspadori”. Le ultime

Importanti aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sulla Roma e la questione attaccante. Gian Piero Gasperini vuole un rinforzo, attenzione alla pista Giacomo Raspadori.
La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante e sta già lavorando in vista della finestra invernale di calciomercato. Ulteriori aggiornamenti a riguardo arrivano da Alfredo Pedullà e riguardano Giacomo Raspadori.
Pedullà sulla Roma: “Si lavora per Raspadori”
Questo l’aggiornamento di Pedullà pubblicato sul proprio sito: Non solo Zirkzee, in orbita Roma come svelato oltre un mese fa. Il club giallorosso continua a lavorare forte su Giacomo Raspadori in uscita dall’Atletico Madrid. Abbiamo spiegato che Raspadori piace anche alla Lazio, al momento però ferma sul mercato. Gasperini apprezza Raspadori, lo avrebbe voluto a Bergamo e lo ritiene, come spiegato ieri, una seconda punta.
La Roma sta mantenendo contatti diretti con l’entourage e non possiamo escludere il tentativo di fare un doppio colpo, visto che Bailey è in bilico e potrebbe uscire anche Baldanzi (corteggiato dal Verona e non solo), senza dimenticare El Shaarawy in scadenza. Il diktat della proprietà è quello di esaudire le richieste di Gasperini dopo un eccellente impatto con la realtà giallorossa: grandi manovre in corso.
Roma-Como, basta Wesley a Gasp
Un gol di Wesley nel secondo tempo regala alla Roma e a Gasperini i 3 punti contro il Como. Pessime notizie per Fabregas che nella prima frazione perde per infortunio Diao.
Vince 1-0 con un gol di Wesley la Roma contro il Como nel posticipo della 15^ giornata di Serie A. I giallorossi si confermano al 4^ posto in classifica a +4 sulla Juventus prima inseguitrice. +5 sul Bologna e +6 sul Como che dopo il 4-0 contro l’Inter cade ancora lontano dalle mura amiche. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Gasperini che superano i Lagunari con una prestazione di personalità e una rete di misura, marchio giallorosso in questa stagione. Ora per la Roma il big match di Torino contro la Juventus. Il Como invece non giocherà nel prossimo turno ma recupererà a gennaio visto l’impegno del Milan nella Supercoppa Italiana.
Al 26′ prima chance per la Roma. Tentativo con il sinistro di Soulé, sulla respinta ci prova Wesley ma non trova la rete. Al 31′ occasione Como con Diao che nel calciare si fa male e deve lasciare il campo infortunato. Al suo posto dentro Douvikas. Cambio che arriva al 37′ dopo che il calciatore aveva provato a continuare. Ora a rischio la sua Coppa d’Africa, calciatore uscito in lacrime. Roma che attacca e Como che risponde. Prima frazione che termina 0-0 dopo che al 48′ gli ospiti si erano provati a rendere pericolosi senza riuscire però a superare Svilar. Primo tempo equilibrato tra le due formazioni.
Wesley la decide
Al 2′ della ripresa la Roma segna con Cristante ma la rete del centrocampista viene annullata per fuorigioco. Doppia chance per il Como al 52′. Douvikas calcia trovando la deviazione di N’Dicka, con Svilar che anticipa di pugno Baturina. Poco dopo prova Nico Paz, ma il tiro finisce in corner dopo deviazione. Roma in gol al 62′. Cross di Rensch con palla che arriva a Soulé che appoggia per il brasiliano, bravo a fare 1-0. Nell’azione infortunio per Addai. Entra al suo posto Rodriguez. Grande chance per il Como al 83′. Cross di Rodriguez dalla sinistra ma il pallone non trova nessuno pronto in area per segnare. Un minuto e ancora ospiti pericolosi. Posch da buona posizione calcia trovando l’opposizione di N’Dicke che evita l’1-1. Al 92′ ancora Como con Posch che questa volta trova l’esterno della rete. Ci prova poi la Roma al 94′. Conclusione del neo-entrato Bailey che sfiora il 2-0. Finisce 1-0, Roma quarta a 30 punti. Como settimo a 24. Nel prossimo turno Juventus-Roma.