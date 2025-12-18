Roma, non solo Zirkzee. Pedullà conferma: “Giallorossi forti su Raspadori”. Le ultime

Importanti aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sulla Roma e la questione attaccante. Gian Piero Gasperini vuole un rinforzo, attenzione alla pista Giacomo Raspadori.

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante e sta già lavorando in vista della finestra invernale di calciomercato. Ulteriori aggiornamenti a riguardo arrivano da Alfredo Pedullà e riguardano Giacomo Raspadori.

Pedullà sulla Roma: “Si lavora per Raspadori”

Questo l’aggiornamento di Pedullà pubblicato sul proprio sito: Non solo Zirkzee, in orbita Roma come svelato oltre un mese fa. Il club giallorosso continua a lavorare forte su Giacomo Raspadori in uscita dall’Atletico Madrid. Abbiamo spiegato che Raspadori piace anche alla Lazio, al momento però ferma sul mercato. Gasperini apprezza Raspadori, lo avrebbe voluto a Bergamo e lo ritiene, come spiegato ieri, una seconda punta.

La Roma sta mantenendo contatti diretti con l’entourage e non possiamo escludere il tentativo di fare un doppio colpo, visto che Bailey è in bilico e potrebbe uscire anche Baldanzi (corteggiato dal Verona e non solo), senza dimenticare El Shaarawy in scadenza. Il diktat della proprietà è quello di esaudire le richieste di Gasperini dopo un eccellente impatto con la realtà giallorossa: grandi manovre in corso.

La #Roma marca #Zirkzee da oltre un mese, ma anche nelle ultime ore ha tenuto vivi i contatti con l’entourage di #Raspadori. Da non escludere un doppio colpo https://t.co/TkBSULDBmN — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 17, 2025

