Si avvicina il mercato di gennaio e l’Avellino si guarda intorno in cerca di rinforzi. Non solo Dellavalle, sul quale resta forte l’interesse, ma anche due giocatori di proprietà di Juventus ed Inter finiscono nel mirino per l’inverno

Si avvicina sempre di più l’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio e l’Avellino si guarda intorno in cerca dei rinforzi adeguati per la squadra di Raffaele Biancolino. Dopo la promozione dalla Serie C della passata stagione, l’Avellino attualmente è 12esimo in Serie B, grazie a 5 vittorie e 5 pareggi (oltre a 6 ko) che hanno fruttato fino a qui 20 punti in classifica. Resta forte l’interesse per Alessandro Dellavalle, ma ora secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà anche due ragazzi di proprietà di Juventus ed Inter finiscono nel taccuino del club.

Pedullà: “Avellino, contatti con Juve e Inter per due colpi”

Così Alfredo Pedullà in merito alle idee di mercato dell’Avellino, a partire dalle riflessioni sulla rosa attuale: “L’Avellino deve decidere se prendere uno o due difensori centrali Under.

Resta forte l’interesse per Alessandro Dellavalle, 22 anni, come anticipato una settimana fa, attualmente in prestito al Modena e di proprietà del Torino. Ma nella lista del club irpino ci sono altri due specialisti, stiamo parlando di Pedro Felipe e Giacomo Stabile, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2005″, le sue parole.

Pedullà su Felipe e Stabile: “L’Avellino sta valutando”

Alfredo Pedullà ha poi spiegato sui due ragazzi: “Pedro Felipe, fisico imponente, è un brasiliano attualmente in forza alla Juve Next Gen, i bianconeri lo hanno ingaggiato dal Palmeiras, in questa stagione è stato convocato in prima squadra per la gara contro il Milan, il profilo viene seguito con attenzione.

Ma occhio anche a Giacomo Stabile che l’Inter ha mandato alla Juve Stabia la scorsa estate e che è un altro possibile rinforzo. L’Avellino sta valutando e deciderà con calma, nel frattempo ha chiuso l’operazione Sala con il Como, una necessità per potenziare la fascia sinistra”.