Il 45enne è stato l’ex assistente dello spagnolo e secondo la BBC l’ex Leicester potrebbe dire addio alla fine di questa stagione. Il tecnico italiano è stato nominato allenatore del Chelsea a giugno 2024 e ha un contratto in corso fino al 2029, con opzione di proroga di un’ulteriore stagione con i Blues. Recentemente lo stesso Enzo Maresca ha risposto in maniera chiara a un possibile accostamento al Manchester City : “Non mi riguarda affatto perché so che è una speculazione al 100%. E in questo momento, non c’è tempo per queste cose”.

“Prima di tutto, perché ho un contratto qui probabilmente fino al 2029. E il mio focus, l’ho detto molte volte, è proprio per questo club di cui sono molto orgoglioso”. Il Chelsea è al momento quarto in classifica, e affronterà il Newcastle in Premier League sabato prossimo. Le speculazioni sono arrivate poco dopo la vittoria contro l’Everton dello scorso weekend, con una possibile frattura dello staff dirigenziale tra il manager e il proprietario Behdad Eghbali, insieme ai direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart.