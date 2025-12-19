Il periodo di Pep Guardiola con il Manchester City è al capolinea? Dall’Inghilterra raccontato come l’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, è tra i possibili successori per la panchina.
Il 45enne è stato l’ex assistente dello spagnolo e secondo la BBC l’ex Leicester potrebbe dire addio alla fine di questa stagione. Il tecnico italiano è stato nominato allenatore del Chelsea a giugno 2024 e ha un contratto in corso fino al 2029, con opzione di proroga di un’ulteriore stagione con i Blues. Recentemente lo stesso Enzo Maresca ha risposto in maniera chiara a un possibile accostamento al Manchester City: “Non mi riguarda affatto perché so che è una speculazione al 100%. E in questo momento, non c’è tempo per queste cose”.
Maresca-Manchester City: l’allenatore del Chelsea fa chiarezza
𝗠𝗔𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔 ➡️ 𝗠𝗔𝗡 𝗖𝗜𝗧𝗬 😱
Per @David_Ornstein Enzo Maresca is among the leading candidates Man City are considering if Pep Guardiola leaves next summer 👀🗞️ pic.twitter.com/WKhSjBKka0
— LiveScore (@livescore) December 18, 2025
“Prima di tutto, perché ho un contratto qui probabilmente fino al 2029. E il mio focus, l’ho detto molte volte, è proprio per questo club di cui sono molto orgoglioso”. Il Chelsea è al momento quarto in classifica, e affronterà il Newcastle in Premier League sabato prossimo. Le speculazioni sono arrivate poco dopo la vittoria contro l’Everton dello scorso weekend, con una possibile frattura dello staff dirigenziale tra il manager e il proprietario Behdad Eghbali, insieme ai direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart.
Throwback to when Enzo Maresca and Pep Guardiola were reunited during Man City vs. Chelsea in preseason ❤️
Twins energy 😅 pic.twitter.com/wFjvdKc6Ga
— ESPN UK (@ESPNUK) December 18, 2025
Maresca allenatore del Chelsea la prossima stagione? “Assolutamente, sì”, con un’esortazione ai tifosi di “continuare a sostenere la squadra”. Buone notizie anche dall’infermeria per gli attaccanti Liam Delap ed Estevao Willian che potrebbero tornare prima del previsto per affrontare l’Aston Villa il 27 dicembre.