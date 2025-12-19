Juve-Roma, vigilia speciale per Spalletti: alle 16 la conferenza su Sportitalia

Oggi pomeriggio, alle ore 16, Luciano Spalletti incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per presentare Juve-Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sportitalia.

Spalletti è noto per il suo stile diretto e riflessivo, capace di offrire spunti interessanti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. Non resta che attendere le ore 16, per capire le ultime indicazioni di formazione. La diretta su Sportitalia consentirà a un pubblico ampio di seguire la conferenza. Un’occasione utile anche per chiarire eventuali dubbi e interpretazioni nate negli ultimi giorni.

Dopo che nella giornata di ieri, Manuel Locatelli e Mattia Perin avevano già voluto sottolineare come non fosse assolutamente diviso lo spogliatoio della Juventus e come Jonathan David non fosse assolutamente emarginato, ora anche Federico Gatti ha detto la sua. Con una chiara e netta storia su Instagram, il difensore ha voluto chiarire la questione con un duro e diretto attacco a chi ha messo in giro queste fake news. La notizia, che tale non è era circolata, principalmente sul web tramite alcuni youtuber che seguono il club. La risposta dello spogliatoio della Juventus è stata però immediata: “E’ tutto falso“.

Questo il messaggio di Gatti: “Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie talmente prive di fondamento, costruite sul nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato. Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore. Federico“.