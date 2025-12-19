I bianconeri inseguono gli uomini di Gasperini, al momento quarti in classifica. Sabato 20 dicembre lo Stadium ospita Juventus–Roma, uno scontro diretto che può cambiare la corsa alla Champions League. Numeri, precedenti e il tabù Torino per i giallorossi: tutto quello che c’è da sapere sul big match della 16ª giornata di Serie A.

La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato 20 dicembre 2025 allo Stadium, è il big match della 16ª giornata di Serie A, non solo per il prestigio ma anche per il peso della partita in chiave Champions League. Le due squadre arrivano a questo appuntamento separate da quattro punti: 30 per la Roma, 26 per la Juventus.

Juventus–Roma: scontro diretto decisivo per la Champions League

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i precedenti più recenti tra Juventus e Roma delineano uno stato di equilibro particolarmente netto: nelle ultime 3 stagioni, le due hanno vinto una volta a testa (non andando mai oltre l’1-0) e i restanti 4 scontri sono terminati in pareggio, con tre 1-1 e un 0-0.

Serie A, i numeri del big match: equilibrio nei precedenti recenti

Se si guarda invece al computo delle sfide disputate in casa della Juventus, ecco materializzarsi un “tabù” per i capitolini. Negli ultimi 15 viaggi a Torino, la Vecchia Signora ha vinto ben 11 volte e perso in una sola occasione: agosto 2020, finì 1-3.

Roma, niente pareggi in campionato: il dato che sorprende

La Roma è reduce dal successo di misura con il Como e ancora non ha mai pareggiato in questo campionato (10 vittorie e 5 sconfitte). In tema di ex, gli occhi sono inevitabilmente puntati su Luciano Spalletti, che in passato ha allenato due volte la Roma. L’ha affrontata (sempre da allenatore) invece in 23 occasioni ed è riuscito a batterla in sole 6 circostanze, perdendo 9 volte.

Per maggiori informazioni sulla Serie A, puoi visitare il sito di Planetwin365.news