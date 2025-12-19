Klopp elegge il suo ‘Mount Rushmore’: chi sono i migliori allenatore all time

Jurgen Klopp ha messo mano alla storia del calcio con un gesto simbolico ma potentissimo: eleggere il suo personale “Mount Rushmore”.

Come nella celebre montagna americana scolpita con i volti dei padri fondatori, anche Jurgen Klopp ha voluto indicare diverse figure che, più di ogni altra, hanno plasmato la sua idea di calcio e il suo modo di vivere il ruolo di tecnico.

Klopp e i migliori allenatori di sempre: la lista

Si parte da Johan Cruyff, il manager tedesco descrive così: “L’allenatore più influente di cui abbia mai sentito parlare. Il modo in cui vedeva il calcio, il modo in cui lo capiva, era ineguagliabile”. Nel suo Mount Rushmore trovano spazio allenatori che hanno cambiato il gioco, ognuno a modo suo, lasciando un’eredità che va oltre i trofei. Il primo volto è quello di Bill Shankly, l’uomo che ha trasformato il Liverpool in un’istituzione mondiale. Per Klopp, Shankly non è solo un innovatore tattico, ma il simbolo di un calcio popolare, emotivo, visceralmente legato alla gente. Un’idea che il tecnico tedesco ha fatto sua ad Anfield, costruendo un rapporto quasi simbiotico con tifosi e città.

Accanto a lui emergono Carlo Ancelotti, poi Bill Shakley e Bob Pasley. Il terzo volto è quello di Pep Guardiola, il rivale-amico con cui Klopp ha condiviso alcune delle sfide più affascinanti degli ultimi anni. Guardiola rappresenta l’evoluzione continua, la ricerca ossessiva del dettaglio, il dominio del gioco attraverso il pallone. Anche nella competizione più feroce, Klopp ha sempre mostrato rispetto per la grandezza dell’allenatore catalano.

Si arriva a Sir Alex Ferguson, simbolo di longevità e leadership. La sua capacità di rinnovarsi, di gestire campioni e cicli vincenti, è un modello che Klopp ha spesso indicato come riferimento umano prima ancora che tecnico. Questo Mount Rushmore racconta molto di Klopp: un allenatore romantico ma moderno, emotivo ma razionale.