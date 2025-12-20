Coppa D’Africa, dal 2028 cambia tutto: la nuova formula

Svolta epocale per la Coppa d’Africa, da sempre una sorta di “spauracchio” per i club europei e non solo. Il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha annunciato che a partire dal 2028 cambierà radicalmente l’attuale formula che prevede lo svolgimento del trofeo ogni due anni

Una svolta che è epocale quella annunciata dal presidente della CAF, la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe. Quando ormai siamo prossimi all’avvio dell’edizione della Coppa d’Africa che si giocherà in Marocco, il numero 1 della federazioni calcistiche africane annuncia una svolta radicale per quanto riguarda il format del trofeo. Attualmente infatti la Coppa d’Africa si svolge ogni 2 anni, ma a partire dal 2028 non sarà più così.

Coppa d’Africa, cambia la formula dal 2028: l’annuncio

La prima edizione della Coppa d’Africa fu organizzata in Sudan nel 1957 e a partire da allora si è giocata a cadenza biennale. A parte in un solo caso, quando nel 1968 l’Etiopa ospitò l’edizione precedente tre anni dopo quella del 1965.

Il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha però annunciato che a partire dal 2028 la Coppa d’Africa si giocherà ogni 4 anni. Ricordiamo che l’ultima edizione prima di questo cambiamento si giocherà in Kenya, Uganda e Tanzania, nel 2027. L’edizione successiva dunque si terrà nel 2031, anziché nel 2029.

E non finisce qui: verrà introdotta anche una “Nations League” africana, un po’ come avviene per le Nazionali europee nelle apposite finestre riservate alle amichevoli.

Serie A, tutti i giocatori convocati in Coppa d’Africa

Un cambiamento significativo quello annunciato dalla CAF, con la Coppa d’Africa che anche quest’anno ha privato la Serie A di molti giocatori nel periodo caldo della stagione. Vediamo di seguito squadra per squadra, chi ha visto partire dei propri giocatori.

Come si può vedere sono un totale di 20 calciatori, distribuiti fra 11 squadre. Non vengono “colpite” Inter, Juventus, Milan e Napoli, fra le squadre in vetta. Ecco l’elenco completo.

ATALANTA

Kossounou (Costa d’Avorio)

Lookman (Nigeria)

CAGLIARI

Liteta (Zambia)

Luvumbo (Angola)

GENOA

Onana (Camerun)

LAZIO

Dele-Bashiru (Nigeria)

Dia (Senegal)

LECCE

Gaspar (Angola)

Coulibaly (Mali)

Banda (Zambia)

PISA

Akinsanmiro (Nigeria)

Nzola (Angola)

ROMA

Ndicka (Costa d’Avorio)

El Aynaoui (Marocco)

SASSUOLO

Coulibaly (Mali)

TORINO

Coco (Guinea Equatoriale)

Masina (Marocco)

UDINESE

Bayo (Costa d’Avorio)

Modesto (Angola)

VERONA

Belghali (Algeria)