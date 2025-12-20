Coppa D’Africa, dal 2028 cambia tutto: la nuova formula

Svolta epocale per la Coppa d’Africa, da sempre una sorta di “spauracchio” per i club europei e non solo. Il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha annunciato che a partire dal 2028 cambierà radicalmente l’attuale formula che prevede lo svolgimento del trofeo ogni due anni
Una svolta che è epocale quella annunciata dal presidente della CAF, la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe. Quando ormai siamo prossimi all’avvio dell’edizione della Coppa d’Africa che si giocherà in Marocco, il numero 1 della federazioni calcistiche africane annuncia una svolta radicale per quanto riguarda il format del trofeo. Attualmente infatti la Coppa d’Africa si svolge ogni 2 anni, ma a partire dal 2028 non sarà più così.
Coppa d’Africa, cambia la formula dal 2028: l’annuncio
La prima edizione della Coppa d’Africa fu organizzata in Sudan nel 1957 e a partire da allora si è giocata a cadenza biennale. A parte in un solo caso, quando nel 1968 l’Etiopa ospitò l’edizione precedente tre anni dopo quella del 1965.
Il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha però annunciato che a partire dal 2028 la Coppa d’Africa si giocherà ogni 4 anni. Ricordiamo che l’ultima edizione prima di questo cambiamento si giocherà in Kenya, Uganda e Tanzania, nel 2027. L’edizione successiva dunque si terrà nel 2031, anziché nel 2029.
E non finisce qui: verrà introdotta anche una “Nations League” africana, un po’ come avviene per le Nazionali europee nelle apposite finestre riservate alle amichevoli.
Serie A, tutti i giocatori convocati in Coppa d’Africa
Un cambiamento significativo quello annunciato dalla CAF, con la Coppa d’Africa che anche quest’anno ha privato la Serie A di molti giocatori nel periodo caldo della stagione. Vediamo di seguito squadra per squadra, chi ha visto partire dei propri giocatori.
Come si può vedere sono un totale di 20 calciatori, distribuiti fra 11 squadre. Non vengono “colpite” Inter, Juventus, Milan e Napoli, fra le squadre in vetta. Ecco l’elenco completo.
ATALANTA
Kossounou (Costa d’Avorio)
Lookman (Nigeria)
CAGLIARI
Liteta (Zambia)
Luvumbo (Angola)
GENOA
Onana (Camerun)
LAZIO
Dele-Bashiru (Nigeria)
Dia (Senegal)
LECCE
Gaspar (Angola)
Coulibaly (Mali)
Banda (Zambia)
PISA
Akinsanmiro (Nigeria)
Nzola (Angola)
ROMA
Ndicka (Costa d’Avorio)
El Aynaoui (Marocco)
SASSUOLO
Coulibaly (Mali)
TORINO
Coco (Guinea Equatoriale)
Masina (Marocco)
UDINESE
Bayo (Costa d’Avorio)
Modesto (Angola)
VERONA
Belghali (Algeria)