Inizia domani in diretta ed in esclusiva su Sportitalia la Coppa d’Africa. Al via la 35^esima edizione della massima competizione per nazionali africane. Si inizia alle 18.30 con la cerimonia d’apertura. Alle 20.00 Marocco-Comore.

Dal 21 dicembre al 18 gennaio, Sportitalia sarà il teatro della Coppa d’Africa 2025, si inizia domani con la cerimonia d’apertura e con il primo match. In campo dalle 20.00 il Marocco, paese ospitante, e grande favorito contro le Comore. Non solo alle 18.30 andrà in scena la grande cerimonia d’apertura che aprirà le danze della 35^ Coppa d’Africa della Storia. La seconda consecutiva in esclusiva su Sportitalia. Dopo la straordinaria 34^ edizione disputata in Costa d’Avorio. Non solo le partite la copertura sarà totale tramite i social e grandi studi pre e post partita dal 21 dicembre al 18 gennaio per tutte le 52 partite.

Coppa d’Africa 2025, domani si parte

Dopo il grande successo della 34^ edizione della Coppa d’Africa, Sportitalia rilancia e domani si parte con la 35^ edizione della competizione. La sede sarà il Marocco. 6 città e 9 stadi nei quali si disputeranno le 52 partite delle 24 nazionali qualificate. La finale è programmata per il 18 gennaio, il 17 si giocherà invece il match per il 3-4^ posto. La competizione prenderà ufficialmente il via domani alle ore 18.30 con una straordinaria cerimonia d’apertura allo Stade Prince Moulay Abdallah, dove si disputerà anche la Finale della competizione.

Poco dopo alle 20.00 si inizierà a fare sul serio con la prima gara della competizione, si affronteranno, infatti una davanti all’altra il Marocco, paese ospitante e le Comore del nostro connazionale e CT Stefano Cusin. Grande curiosità per questo match con il Marocco che si presenta da grandissima favorita nella competizione. Dopo la grande impresa nell’ultimo Mondiale, con la semifinale raggiunta, infatti, era arrivata la delusione in Costa d’Avorio. Ora i Leoni dell’Atlante non vogliono sbagliare e proveranno a tornare sul tetto d’Africa a 50 anni dall’ultima e unica volta, quando vinsero nel 1976. Dall’altra parte le Comore non vorranno fare vivere una prima felice al Marocco e proveranno a rovinare l’esordio dei padroni di casa.

Il programma della prima giornata

La prima giornata della Coppa d’Africa 2025, partirà ufficialmente domani alle 20.00 con Marocco-Comore per poi concludersi Mercoledì sera. Lunedì si concluderà poi il gruppo A con il match delle 15.00 tra Mali e Zambia. A seguire alle 18.00 e alle 21.00 le gare del gruppo B. Sudafrica-Angola e poi il piatto forte Egitto-Zimbabwe, la curiosità qui è tutta per Mohamed Salah che ultimamente ha visto poco il campo con il Liverpool. Martedì sarà poi il giorno dei gruppi C e D.

Si inizia con le due gare del D, alle 13.30 R.D. Congo-Benin e alle 16.00 il Senegal di Mané, nel quale non ci sarà Diao, infortunato, contro il Botswana. Alle 18.30 la Nigeria di Osimhen e Lookman affronterà la Tanzania. Alle 21.00 sarà poi il momento di Tunisia-Uganda. Mercoledì chiuderanno poi il programma i gruppi E ed F. Burkina Faso-Guinea Equatoriale alle 13.30 e Algeria-Sudan alle 16.00. Alle 18.30 la Costa d’Avorio campione in carica affronterà il Mozambico di Bangal, attaccante del Mestre, Serie D. Alle 21.00 poi a chiudere il programma della prima giornata Camerun-Gabon.