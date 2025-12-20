SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Guardiola rivela un dettaglio sull’addio al Man City: “Lo sanno, devono essere preparati”

Guardiola rivela un dettaglio sull’addio al Man City: “Lo sanno, devono essere preparati”

di

Dopo il Triplete del 2023 il City ha avuto una lieve flessione e l’anno scorso Guardiola non ha vinto né Champions né Premier League. Quale sarà il futuro del tecnico? In conferenza stampa qualche accenno nel merito è stato fatto.

Il City continua a prepararsi per i prossimi impegni tra campionato e Champions League. Un doppio binario da gestire con ritmo, dinamismo e intensità. Se in Premier League non sarà facile superare la concorrenza dell’Arsenal, con i Gunners che guidano la classifica, anche in campo europeo la concorrenza è elevata. Nel corso della conferenza pre-partita (sfida al West Ham), Guardiola ha fatto riferimento anche al suo futuro: “Negli ultimi tre o quattro anni, in certi periodi, mi è stata posta questa domanda (se lascerà il Man City, ndr). Prima o poi, non lo so, a 75 o 76 anni, lascerò il Manchester City. Capisco questa domanda quando ho la fine del contratto, ma mi restano 18 mesi”.

Pep Guardiola addio al Manchester City? Dall'Inghilterra Enzo Maresca tra i possibili successori (screen YouTube)
Pep Guardiola addio al Manchester City? Dall’Inghilterra Enzo Maresca tra i possibili successori (screen YouTube)

Guardiola, futuro lontano dal City?

Guardiola si trova comunque molto bene al City, nonostante un’annata (la scorsa) che possiamo considerare quasi di transizione e una proiezione costante e continua verso quello che verrà, sebbene non sia facile decifrare le coordinate del futuro: “Sono così felice, felice ed emozionato per lo sviluppo della squadra e per essere lì. Ma questa domanda si pone in ogni singola stagione, in certi momenti. Sto bene. Io e il club siamo incredibilmente uniti per quanto riguarda le decisioni che dobbiamo prendere e quello che succederà, succederà. Io sono un tipo strano. Magari mi sveglio una mattina e dico al City: ‘Me ne vado, ciao ciao’ Devono essere preparati, lo sanno. Ma non è il momento, voglio restare qui.”, ha spiegato.

E nella prossima stagione?

Nel corso della conferenza, c’è stato anche un altro riferimento al futuro. Quale sarà? Nella prossima stagione Guardiola resterà alla guida dei citizens? “Ho risposto a questa domanda nelle due domande precedenti. Sono qui. Cosa succederà, chi lo sa? Anche se ho un contratto di 10 anni o di sei mesi, il calcio cambia molto. Ora mi concentro sul West Ham e andrò via per qualche giorno con mio padre. Tutto qui. Poi tornerò per il Nottingham, il Sunderland, il Chelsea, il Brighton e tutte le partite che ci aspettano”.

Poi una considerazione finale sul rapporto con il DS del club, Hugo Viana: “Vuole mandarmi via? Lo vedo tutti i giorni, non ho bisogno di mandare messaggi. Ogni mattina prendiamo un caffé insieme. Secondo me, ora, è impegnato con la prossima sessione di mercato”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×