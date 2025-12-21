Prende in via alle 20.00 la 35^ edizione della Coppa d’Africa. La competizione sarà aperta dalla gara tra il Marocco, paese ospitante e le Comore di Stefano Cusin.

Prende il via questa sera in esclusiva su Sportitalia la Coppa d’Africa 2025. Ad aprire le danze il match tra il Marocco e le Comore. Il Marocco arriva a questa competizione come la grande favorita. L’obiettivo è quello di emulare la Costa d’Avorio che da paese ospitante ha alzato al cielo l’ultima edizione. Il Marocco ha deluso nell’ultima Coppa d’Africa ma arriva dalla semifinale al Mondiale in Qatar nel 2022. Una competizione dove la nazionale di Regragui ha dimostrato di essere una selezione top a livello Mondiale. Da allora la rosa è cresciuta tramite l’inserimento di giovani di talento ma non solo. L’obiettivo è ora alzare la Coppa d’Africa a 50 anni dall’ultima volta.

Coppa d’Africa, alle 20.00 si parte

Partirà ufficialmente questa sera alle 20.00 la Coppa d’Africa 2025. Il primo match, quello tra Marocco e Comore, inizierà alle ore 20.00 e sarà raccontato da Francesco Nigro. La competizione la potrete seguire tramite il nostro studio già dalle ore 18.30 quando prenderà il via anche la cerimonia d’apertura di Marocco 2025. La 35^ edizione della Coppa d’Africa. Dubbi ci sono sulla presenza o no dal 1′ minuto di Hakimi, che al momento dovrebbe essere destinato alla panchina. Di lui ha parlato Walid Regragui nella conferenza pre-match.

In presentazione del match ha parlato ieri Walid Regragui, allenatore del Marocco. Ecco le sue parole su Hakimi: “Achraf è sempre al centro dell’attenzione!. Vorrei ringraziarlo, si è sacrificato per quattro o cinque settimane per il Paese. Rispetto al protocollo messo in atto, è più che positivo. Ora abbiamo una competizione da gestire. Inizierà, non inizierà? Lo proteggiamo, non lo proteggiamo? Sarà una mia decisione domani. Ho ancora una notte per pensarci. Lui ha fatto il suo dovere, ha fatto anche di più. Ha preso decisioni importanti per il suo Paese. Lo vedrete domani! Potrebbe giocare dall’inizio, ma potrebbe anche non giocare dall’inizio!“.

Le parole di Hakimi e di Cusin

In vista della gara ha parlato anche Achraf Hakimi, ecco le sue parole: “Non penso in termini individuali. Non mi interessa giocare, neanche un minuto, l’importante è che vinca la squadra. Firmo subito a non giocare e vincere. Voglio che il Marocco vinca, che io giochi o meno“. Hakimi ha poi parlato così di Azzedine Ounahi, compagno di nazionale: “L’ho visto bene con il mio club, il collettivo è più forte delle individualità. Ounahi è un grande giocatore, ma il nostro collettivo è incredibile, abbiamo talenti ovunque“.

Così ha parlato invece Stefano Cusin, tecnico delle Comore, in riferimento alla presenza o no di Hakimi: “Mi piacerebbe che fosse qui domani, per lui, per il suo piacere. Giocherà durante la competizione, ne sono sicuro, spero per lui che entri al più presto nel torneo e alzi il trofeo il 18 gennaio“. Un messaggio importante, quello di Cusin per l’avversario del match di questa sera.

Le probabili formazioni

Marocco (4-3-3): Bounou; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Salah-Eddine; El Khannouss, Amrabat, Ounahi; Brahim Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli. Allenatore: Regragui.

Comore (4-3-3): Pandor; Bakari, Toibibou, M’Dahoma, Boura; Youssouf, Bourhane, M’Changama; Selemani, Maolida, Said. Allenatore: Cusin.