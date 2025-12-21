Allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat si alza il sipario sulla Coppa d’Africa: il Marocco padrone di casa ha superato 2-0 le Comore guidate dal commissario tecnico italiano Stefano Cusin. È stato il match inaugurale del torneo, un appuntamento molto atteso che mette di fronte due realtà profondamente diverse per storia, ambizioni e percorso calcistico.

I “Leoni dell’Atlante” del Marocco si presentano come la grande favorita della competizione e rispettano le attese: 2-0 alle Isole Comore del ct italiano Stefano Cusin, con il romanista El Aynaoui in campo novanta minuti. A segno Brahim Diaz al 55′ e El Kaabi al 74′. I marocchini puntano a interrompere un digiuno che dura dal 1976, anno dell’unico trionfo continentale. Giocare in casa rappresenta un vantaggio enorme dal punto di vista ambientale, ma anche una responsabilità: le aspettative sono altissime e il pubblico sogna di vedere finalmente la coppa tornare a Rabat.

Coppa d’Africa, un’esclusiva Sportitalia

Il match inaugurale, così come tutte le partite della Coppa d’Africa, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, oppure in streaming sull’applicazione ufficiale di Sportitalia. Un’occasione imperdibile per seguire da vicino uno dei tornei più affascinanti del panorama calcistico internazionale.

GRUPPO A (ISOLE COMORE, MALI, MAROCCO, ZAMBIA)

Marocco vs Isole Comore 2-0

22/12 ore 15:30 – Mali vs Zambia (Casablanca)

26/12 ore 13:00 – Marocco vs Mali (Rabat)

26/12 ore 15:30 – Zambia vs Isole Comore (Casablanca)

29/12 ore 18:30 – Zambia vs Marocco (Rabat)

29/12 ore 18:30 – Isole Comore vs Mali (Casablanca)

Classifica

1. Marocco 3 punti*

2. Zambia 0 punti

3. Mali 0 punti

4. Comore 0 punti*

*una gara in più

GRUPPO B (ANGOLA, EGITTO, SUDAFRICA, ZIMBABWE)

22/12 ore 18:00 – Egitto vs Zimbabwe (Agadir)

22/12 ore 20:30 – Sudafrica vs Angola (Marrakech)

26/12 ore 18:00 – Egitto vs Sudafrica (Agadir)

26/12 ore 20:30 – Angola vs Zimbabwe (Marrakech)

29/12 ore 20:30 – Angola vs Egitto (Agadir)

29/12 ore 20:30 – Zimbabwe vs Sudafrica (Marrakech)

GRUPPO C (NIGERIA, TANZANIA, TUNISIA, UGANDA)

23/12 ore 13:00 – Nigeria vs Tanzania (Fes)

23/12 ore 15:30 – Tunisia vs Uganda (Rabat)

27/12 ore 13:00 – Nigeria vs Tunisia (Fes)

27/12 ore 15:30 – Uganda vs Tanzania (Rabat)

30/12 ore 18:00 – Uganda vs Nigeria (Fes)

30/12 ore 18:00 – Tanzania vs Tunisia (Rabat)

GRUPPO D (BENIN, BOTSWANA, RD CONGO, SENEGAL)

23/12 ore 18:00 – Senegal vs Botswana (Tangeri)

23/12 ore 20:30 – RD Congo vs Benin (Rabat)

27/12 ore 18:00 – Senegal vs RD Congo (Tangeri)

27/12 ore 20:30 – Benin vs Botswana (Rabat)

30/12 ore 20:30 – Benin vs Senegal (Tangeri)

30/12 ore 20:30 – Botswana vs RD Congo (Rabat)