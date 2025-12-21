Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Juventus, Genoa e Lazio, starebbero lavorando ad un triplo scambio di portieri in vista del calciomercato di gennaio.

In vista del calciomercato di Gennaio diversi club si stanno già muovendo per rinforzare le proprie rose. Obiettivo, accontentare i calciatori scontenti e che giocano meno. In quest’ottica, secondo quanto rivelato dal nostro Alfredo Pedullà, Juventus, Lazio e Genoa starebbero lavorando ad un clamoroso triplo scambio tra i loro portieri. In casa bianconera, potrebbe essere Perin a lasciare, il portiere è attualmente il secondo di Di Gregorio e potrebbe passare al Genoa, sua ex squadra dove farebbe il titolare. Il Grifone sarebbe felicissimo di accoglierlo e in quel caso libererebbe Leali, direzione Lazio. Lazio che potrebbe così lasciar partire Mandas che andrebbe invece a fare il secondo alla Juventus. Un domino che si potrebbe innescare già nei prossimi giorni.

Per Mattia Perin, possibile ritorno al Genoa

Juventus, Genoa e Lazio, il domino dei portieri

Così sul proprio sito il nostro Alfredo Pedullà: “Un giro di portieri per gennaio, ci sono tracce tutte da sviluppare ma già con qualche indizio importante. Per esempio alla Juventus piace Christos Mandas, classe 2001 in uscita dalla Lazio perché chiuso da Provedel. La Juventus ha studiato il profilo e lo apprezza molto, il club di Lotito chiede più di 15 milioni più bonus, ma prima deve avere il semaforo verde sulle operazioni di mercato che potrà fare nella sessione ormai alle porte. Mandas ha altre proposte dall’Italia e dall’estero, la Lazio vuole fare cassa, ma è chiaro che l’opzione Juve è al primo posto delle sue ambizioni“.

Pedullà continua così: “Tutto questo perché Mattia Perin spinge per tornare al Genoa, confermando le voci retrodatate sul suo desiderio di indossare la maglia rossoblù. La Juve libererà Perin solo se avrà la certezza di un sostituto all’altezza, ben oltre un’ipotesi scambio con Nicola Leali. Proprio la Lazio potrebbe decidere di andare su Leali per fargli fare il vice di Provedel. Ripetiamo: siamo allo stato embrionale di questo giro, ma i contatti ci sono stati, gli apprezzamenti anche e presto avremo aggiornamenti“.

La #Juventus studia #Mandas, #Perin spinge per tornare al #Genoa, la #Lazio pensa a #Leali. Giro di portieri ancora allo stato embrionale, ma da seguire — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 20, 2025

Le condizioni

Un triplo scambio, quindi, ancora in stato embrionale. Il valore di mercato, anche vista l’età dei 3 protagonisti e i loro contratti in essere è completamente diversa. Ci sarà quindi bisogno di un grande lavoro per intavolare e chiudere questa tripla operazione. Fondamentale sarà soprattutto la volontà degli interpreti. Perin, sembra già convinto nel tornare al Genoa e starebbe spingendo. Da convincere ora Mandas che passerebbe da fare la riserva alla Lazio a farla alla Juventus. Leali invece lascerebbe il posto da titolare al Genoa per fare da vice a Provedel. Tre teste e tre incastri ancora tutti da trovare per chiudere un’operazione ad oggi ancora allo stato iniziale.