Esclusiva Pedullà, Marianucci può lasciare il Napoli: 4 club sul difensore

Luca Marianucci, difensore del Napoli, può lasciare il club partenopeo già nel mercato di gennaio e approdare in qualche altro club di Serie A.

Marianucci cambia aria? A Napoli il giovane centrale non sta trovando molto spazio alla corte di Conte. Con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus a gestire il reparto arretrato dei partenopei, ecco che una nuova avventura potrebbe essere la migliore soluzione per il giocatore. Come evidenzia Pedullà, il club partenopeo ha bisogno di fare altre operazioni in entrata e il classe 2004 vuole dare un senso alla seconda parte della stagione e si sente pronto per una nuova esperienza.

Marianucci, 4 squadre alla finestra

Le proposte per il difensore del Napoli non mancano. Come evidenzia Alfredo Pedullà, una decisione definitiva non è stata presa, ma il classe 2004 i è il primo nome nella lista del Torino in modo da aggiungere per la seconda parte della stagione il centrale che doveva arrivare la scorsa estate.

I rapporti tra i club sono eccellenti, certificati dalle operazioni Milinkovic-Savic e Simeone, e questo è un punto a favore dei granata. Su Marianucci resta il forte interesse di Cremonese e Cagliari, a conferma delle sue qualità, mentre il Genoa è più defilato. Il Torino lavorerà per anticipare la concorrenza prima dell’apertura della finestra, in modo da concretizzare l’operazione non appena sarà possibile.

ll classe 2004 ha collezionato fin qui appena 90 minuti complessivi sotto la gestione di Antonio Conte: troppo poco per un profilo di buona prospettiva che può crescere molto in vista del futuro.