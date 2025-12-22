È in arrivo la FIERA dello SPORT Digital, la prima fiera virtuale permanente dedicata a Sport, Turismo Sportivo e Benessere. Il direttore editoriale Luca Serafini spiega a Sportitalia – media partner – i dettagli dell’evento ideato da AliCom Web

Arriva la FIERA dello Sport Digital, la prima fiera virtuale permanente dedicata a Sport, Turismo Sportivo e Benessere dal 1° Maggio 2026 al 30 Aprile 2027. Un evento che è stato ideato da AliCom Web, con lo scopo di offrire da remoto la possibilità di assistere ad una fiera virtuale interattiva, nella quale chi si iscrive – gratuitamente – può esplorare stand digitali con l’esposizione di oggetti, trofei, attrezzature, indumenti, accessori e molto altro. Il direttore editoriale Luca Serafini, giornalista e scrittore, ha spiegato a Sportitalia – media partner dell’evento – i dettagli dell’iniziativa (qui il link per iscriversi).

FIERA dello SPORT Digital, la prima fiera virtuale permanente

Luca Serafini ha spiegato a Sportitalia: “In autunno mi è stata proposta la direzione editoriale e mi è sembrata fin da subito una cosa entusiasmante. È come andare in una fiera gigantesca. Una fiera web nasce in uno spazio ridotto, mano a mano che la riempi la puoi però far diventare grande come Los Angeles. Non ha confini”.

Hanno aderito come media partner Sportitalia, La Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera, Radio Sportiva, Canale Europa, Fiera Tv, CantonShare Business Service CBS ed Heraldo. Come in una fiera dal vivo, i visitatori potranno visitare tre settori: Sport, Turismo Sportivo, Salute e Benessere. “Il concetto è quello di rivolgersi prima di tutto ai praticanti” – ha spiegato Serafini. Per esempio per il calcio sarà allestito un museo con la partecipazione di Matteo Melodia, che ha già esposto in varie città la sua collezione. Ci sarà la partecipazione di vari enti, come la Lega Calci8. L’obiettivo? Avvicinare chi vuole partecipare una fiera anche da remoto, offrendo una visita guidata da all’interno di una fiera virtuale interattiva”.

Come accedere all’evento della FIERA dello Sport

Come ci ha spiegato il giornalista, sarà un’esperienza accessibile da tutti i dispositivi, senza la necessità di installare software aggiuntivi, disponibile 24 ore su 24 dal 1° Maggio 2026 fino al 30 Aprile 2027. Nei vari padiglioni ci sarà la possibilità di visitare stand virtuali delle aziende, di scaricare cataloghi in PDF, guardare video, acquistare prodotti e servizi e interagire direttamente con gli espositori per qualsiasi domanda. Nelle sale eventi si potranno seguire webinar e interviste con testimonial autorevoli, poi anche con rappresentanti di aziende, istruttori, mental coach, giornalisti ed esperti di comunicazione sportiva.

“Ci si iscrive da remoto, tutto gratuitamente, e si partecipa con le piattaforme che ci sono, come Zoom, Google Meet, Whatsapp. Queste dirette rimarranno conservate per essere consultate quando uno vorrà”. Non solo: “Abbiamo in programma di creare una fiera dello sport anche in presenza” – aggiunge Serafini. Con la conseguente creazione di posti di lavoro ulteriori.