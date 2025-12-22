La Supercoppa italiana è del Napoli: una doppietta di Neres piega il Bologna

Il Napoli conquista la terza Supercoppa italiana della sua storia battendo il Bologna. Super-prestazione di Neres, che lancia la truppa di Conte con una doppietta fantastica.

Qualcuno voleva una conferma? Il Napoli c’è e conquista la Supercoppa italiana con una grandissima prestazione: piegato il Bologna al termine di una gara dominata e mai messa in discussione dalla squadra di Conte, brava a gestire con grande padronanza il possesso e i momenti decisivi. Fondamentale il doppio graffio di Neres (uno per tempo).

Il primo tempo

Al minuto 11 la prima grossa occasione per la squadra di Conte: McTominay verticalizza e intuisce il taglio di Elmas, che cerca il primo palo: è bravo Ravaglia a coprire la propria porta. Si fa vedere anche il Bologna con l’affondo di Orsolini a destra, ma il suo traversone è troppo potente e non trova compagni al centro dell’area.

Passano pochi minuti e il Napoli si rende ancora pericoloso: il cross di Di Lorenzo viene respinto in corner. Ancora Elmas a impegnare Ravaglia, poi alla mezz’ora inoltrata è McTominay a effettuare un tiro-cross insidioso, che non trova la fortuna sperata. Al minuto 36 Ravaglia compie un vero e proprio miracolo: il taglio di Spinazzola viene letto in modo decisivo dal portiere.

Al 39′ ecco il vantaggio partenopeo: Neres disegna un arcobaleno imprendibile e fa impazzire i sostenitori napoletani. Azzurri che restano in proiezione offensiva, ma senza creare grossi grattacapi ai felsinei: così termina la prima frazione con il Napoli in vantaggio di misura.

Il secondo tempo

Il Bologna fatica anche a inizio ripresa quando nel giro di pochi minuti è ancora il Napoli ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Ravaglia: bravo il numero uno dei felsinei a dire ‘no’ a Rrhamani. Bologna che ci prova, ma il raddoppio è partenopeo: Neres con il tocco sotto timbra il 2-0 con grandissima freddezza.

La parte restante della ripresa risulta essere una gestione partenopea agevolata dagli ampi spazi lasciati dal Bologna. Politano sfiora il tris divorandosi un appuntamento davvero incredibile. Ma gli azzurri, comunque, esultano festanti dopo una gara dominata.

Le formazioni

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. A disp. Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, Di Chiara. All. Antonio Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disp. Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian. All. Vincenzo Italiano.