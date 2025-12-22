Marocco, super gol di El Kaabi contro le Comore – Video

Un infortunio lo aveva privato della partecipazione al Mondiale in Qatar nel 2022. Ora El Kaabi vuole riprendersi tutto. Il gol contro le Comore alla prima in Coppa d’Africa è bellissimo.

La gara d’esordio della Coppa d’Africa 2025, ha visto il Marocco imporsi 2-0 contro le Comore con le reti nella ripresa dell’ex Milan Brahim Diaz e del mattatore della Conference League 2023/24 Ayoub El Kaabi. L’attaccante, subentrato nella ripresa a Soufiane Rahimi, partito a sorpresa titolare, ha impiegato solo 9 minuti per segnare il suo primo gol in questa Coppa d’Africa casalinga. Una spettacolare rovesciata su cross dell’ex Roma, Salah-Eddine. Un gol incredibile che si candida già come il più bello della competizione, e siamo soltanto all’inizio di questa 35^ edizione. Marocco 2025 parte subito con il botto.

Marocco-Comore 2-0, che gol di El Kaabi

E’ Ayoub El Kaabi, mattatore della Conference League 2024, a siglare il gol del 2-0 contro le Comore per il Marocco. Una rete bellissima, quella dell’attaccante dell’Olympiakos che con una spettacolare rovesciata ha chiuso la partita. L’attaccante del Marocco, partito dalla panchina ha avuto bisogno di solo 9 minuti dal suo ingresso in campo per lasciare il segno in questa Coppa d’Africa. Sul perfetto cross dell’ex Roma Salah-Eddine, infatti, la punta del club greco ha sfoderato una spettacolare rovesciata che ha incantato e già si candida al gol più bello della competizione quando siamo solo all’inizio.

Una rete spettacolare che segna anche il riscatto dell’attaccante che aveva preso parte all’ultima deludente Coppa d’Africa per il Marocco, in Costa d’Avorio ma aveva saltato per infortunio l’ultimo Mondiale dove i suoi compagni sono arrivati in semifinale. Partito dalla panchina, El Kaabi, spera ora di guadagnarsi il posto da titolare, ai danni di Rahimi, dopo il super gol, segnato contro le Comore. La Coppa d’Africa e tutte le gesta dei suoi campioni la potete seguire in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra nuova e rinnovata applicazione.

Gruppo A, oggi Mali-Zambia

Nel gruppo A con Marocco e Comore, anche Mali e Zambia che si affronteranno oggi alle ore 15.00, diretta su Sportitalia, con ampio post partita. Ambo le nazionali vantano un ricco pedigree continentale, la partita promette alta intensità, battaglie tattiche e tre punti cruciali che potrebbero dare il tono al resto del torneo. Un match che vedrà affrontarsi 4 calciatori provenienti dalla nostra Serie A. Nel mali ci saranno infatti il terzino del Sassuolo ed ex Parma Wojo Coulibaly, con lui anche il centrocampista del Lecce, Lassana Coulibaly. Dall’altra parte nello Zambia ci sono poi Lameck Banda del Lecce e Joseph Liteta del Cagliari.

Il Mali, proverà a rompere la maledizione in una competizione in cui è arrivato secondo nel 1972 e in cui ha raggiunto diverse volte le semifinali. Lo Zambia dalla sua parte proverà ad essere una forte contendente, cercando di lasciare il segno con una vittoria che potrebbe far partir bene il proprio cammino. Il Mali e lo Zambia si incontreranno per la seconda volta nella storia della Coppa d’Africa. Il loro unico precedente incontro nel torneo risale alle semifinali del 1994, quando lo Zambia sconfisse il Mali per 4-0. La gara inizierà alle ore 15.00. In telecronaca Riccardo Morelli.