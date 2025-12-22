Terribile lutto nello sport italiano: tifosi abbandonati al dolore

Grave lutto nel mondo dello sport, l’intera società sportiva si stringe ai cari della vittima. E’ accaduto tutto all’improvviso in queste ore.

Ancora un lutto ha colpito il mondo dello sport che in queste ore, ha fatto i conti con numerose brutte notizie. Prima, il lutto di Michele Dancelli, spentosi ad 83 anni e noto come il “nomade”, che aveva trionfato in tante competizioni riportando anche in Italia la vittoria della Milano-Sanremo dopo oltre 10 anni, negli anni settanta.

Poco dopo, è arrivata un’altra notizia meno tragica ma comunque molto demotivante: Michael Johnson, uno dei quattrocentometristi più forti della storia, sta rischiando la bancarotta con debiti di 50 milioni di dollari dopo un investimento andato male. Ora, un altro lutto scuote ancora una volta lo sport italiano, costringendo una società a fare. conti con un dolore incredibile.

A comunicare l’accaduto è stata la squadra stessa, mediante i suoi canali social, dichiarando che è venuta a conoscenza di quanto è successo in queste ore ed offrendo una spalla su cui piangere ad amici e familiari dell’estinta. Dopo una lunga cavalcata insieme per tantissimi anni è arrivato purtroppo il momento di salutarsi per sempre, con i tifosi esterrefatti.

Lacrime per la Virtus Siena, si è spenta in queste ore

La squadra colpita dal lutto è la Virtus Siena, società di pallacanestro impegnata nella lega di Serie B italiana che nel suo palmares, vanta due Coppe Italia e 3 campionati giovanili conquistati. Seguita da molti tifosi, si è dovuta separare per il peggiore epilogo possibile dalla sua storica tifosa Norina Franci, che si è spenta il 19 dicembre per cause non note.

Come ha spiegato nel suo comunicato molto commosso il team su Facebook la donna era una tifosa regolare che seguiva la squadra da decenni e che ha influito tantissimo sul morale del team rossoblu in questi anni: “Un volto amico per tutti coloro che negli anni hanno frequentato il palazzetto, una tifosa, un’amica, una nonna per tutti i ragazzi che hanno vestito la maglia della Virtus”, così è stata ricordata dal team.

La squadra ha dichiarato di sentirsi vicina al nipote Gianni e agli altri cari della donna che fanno ora i conti con un lutto terribile. Non che per la società sia facile sopportare quanto accaduto: “Una donna che, con il proprio amore per i nostri colori, ha lasciato un segno indelebile nella nostra grande famiglia, e la cui scomparsa lascia un vuoto in ognuno di noi”, si legge nel comunicato ufficiale.