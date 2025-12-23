Coppa d’Africa, i match del martedì in esclusiva su Sportitalia

Continuerà oggi il programma della Coppa d’Africa con quattro gare in programma. Oggi si continua con R.D. del Congo-Benin, Senegal-Botswana, Nigeria-Tanzania e Tunisia-Uganda. Tutti i match in esclusiva su Sportitalia.

Ore 13:30, R.D. del Congo-Benin

Si parte alle 13.30 con la sfida tra la Repubblica Democratica del Congo e il Benin. Si tratta della gara inaugurale del Gruppo D: a sfidarsi saranno le formazioni di Sébastien Desabre e Gernot Rohr. La Repubblica Democratica del Congo potrà contare su profili internazionali come Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Charles Pickel e Cedrik Bakambu. Il Benin proverà a replicare con Steve Mounie pronto a guidare il centro dell’attacco.

Ore 16, Senegal-Botswana

Nello stesso girone, alle 16, si affronteranno Senegal e Botwsana. La formazione di Pape Thiaw grande favorita sia del match ma potrebbe avanzare fino all’ultimo step. Tante stelle, da Khalidou Koulibaly a Idrissa Gueye, da Sadio Mané a Nicolas Jackson. Una bgara sulla carta senza storia, ma attenzione alle sorprese

Ore 18:30, Nigeria-Tanzania

Si continuerà alle 18:30 con la sfida tra la Nigeria e la Tanzania, prima gara valida per il Gruppo C. I ragazzi di Eric Chelle possono permettersi di schierare gente come Ademola Lookman e Victor Osimhen, per un attacco stellare che potrebbe far male agli avversari. Anche questa gara, sulla carta, appare scontata. Ma attenzione a una competizione che sta già stravolgendo i piani, nessuna formazione vuole recitare un ruolo da pura scomparsa.

Ore 21, Tunisia-Uganda

Chiuderà il programma odierno la sfida tra la Tunisia e l’Uganda: gara più equilibrata quella tra la formazione di Sami Trabelsi e i ragazzi di Paul Put. Prima gara del girone C, entrambe le squadre vorranno partire bene in vista di impegni, sulla carta, meno abbordabili.