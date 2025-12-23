Coppa d’Africa, Lookman parte col botto: Osimhen gol annullato e un altro divorato

Esordio positivo per la Nigeria in Coppa d’Africa: le Super Eagles vincono 2-1 contro la Tanzania grazie all’atalantino Ademola Lookman. Stecca la stella più attesa Victor Osimhen: rete in fuorigioco e gol divorato.

La Nigeria si porta al comando del Gruppo C con una vittoria sofferta contro la Tanzania: nella prima frazione di gioco, rete del vantaggio di Ajayi. Poi nella ripresa dopo la rete annullata a Osimhen 108 secondi folli: al 50′ la rete del pareggio delle Taifa Stars, poi una magia di Lookman che ha permesso alla squadra del CT Chelle di partire col botto in Coppa d’Africa.

La Nigeria vince 2-1 con la Tanzania: Lookman decisivo

Ademola Lookman ha riportato in vantaggio le Super Eagles dopo il pareggio di M’Mombwa per la Tanzania. Il numero 7 ha segnato con un super gol con il mancino che si è insaccato alle spalle di Foba per il 2-1 definitivo con cui si è concluso il match. Una rete da tre punti per la Nigeria.

L’errore di Osimhen in Coppa d’Africa

𝐎𝐬𝐢𝐦𝐡𝐞𝐧… 𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐢 😭 Si divora l’occasione del vantaggio della Nigeria contro la Tanzania l’ex attaccante del Napoli Victor Osimhen! 😰 #osimhen #nigeria #afcon2025 pic.twitter.com/JATDdmMJa8 — Sportitalia (@tvdellosport) December 23, 2025

Una serata da dimenticare per Victor Osimhen: nel primo tempo l’attaccante del Galatasaray si è divorato il vantaggio: dopo aver scartato l’estremo difensore avversario ha concluso debolmente in porta permettendo il recupero della difesa della Tanzania. Nella ripresa, invece, al minuto 47 l’arbitro Dahane Beida, grazie all’ausilio del VAR ha annullato la rete del potenziale 2-0 dell’ex Napoli.

Lo sfottò alla Nigeria di un tifoso della RDC

A fan brought out a DR Congo flag during Nigeria vs. Tanzania at AFCON 👀 DR Congo eliminated Nigeria from the World Cup playoffs last month. pic.twitter.com/pzbDFs5UOI — ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 23, 2025

Un tifoso ha appeso sugli spalti in tribuna una bandiera della Repubblica Democratica del Congo durante la partita Nigeria-Tanzania in Coppa d’Africa. Il mese scorso i Leopardi hanno eliminato le Super Eagles dai playoff della Coppa del Mondo ai calci di rigore assicurandosi un posto per gli spareggi intercontinentali.