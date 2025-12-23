Juventus, Ottolini dice addio al Genoa: chi è il ds vicino ai bianconeri

La Juventus ha individuato in Marco Ottolini la figura ideale per il ruolo di direttore sportivo, l’ex Genoa ha risolto il contratto con il club ligure.

Marco Ottolini si avvicina alla Juventus (qui l’anticipazione di Sportitalia). Secondo quanto riportato da Sky Sport, il dirigente bresciano ha risolto il contratto con il Genoa ed è pronto ad arrivare alla Continassa, dove andrà a rafforzare l’area dirigenziale con Damien Comolli e François Modesto.

Juventus, Ottolini si avvicina

Ottolini era libero da impegni con il Genoa da quasi due mesi, dopo un’esperienza di oltre tre anni nel club ligure culminata con la promozione in Serie A e alcune operazioni di mercato di rilievo. Il suo nome era stato da tempo uno dei più accostati alla carica di sporting director bianconero, tanto da ottenere la preferenza sulle altre candidature, incluse alcune opzioni straniere.

Il dirigente ha superato la concorrenza di altri profili durante la volata finale per il ruolo, con la dirigenza juventina decisa a chiudere rapidamente un’operazione che possa fornire continuità e visione strategica alla gestione sportiva del club.

La scelta della Juventus di puntare su Ottolini riflette la volontà di completare un organigramma dirigenziale solido, con competenze specifiche nella gestione di trasferimenti e nello sviluppo di progetti sportivi a lungo termine. L’ex Genoa si unirà a una struttura che vede già Damien Comolli in qualità di amministratore delegato con deleghe sportive e François Modesto come Direttore Tecnico, con l’obiettivo di creare un equilibrio tra esigenze competitive e sostenibilità economica.

Chi è Marco Ottolini: dal Brescia all’area tecnica della Juventus

Marco Ottolini, classe 1980, è un dirigente sportivo italiano con un percorso professionale caratterizzato da esperienze sia in Italia sia all’estero. Dopo una breve carriera da calciatore con il Brescia, Ottolini ha intrapreso la strada dirigenziale in Belgio, entrando nel 2015 nell’Anderlecht come osservatore e guadagnando rapidamente una reputazione per la sua visione nel mercato e l’abilità di individuare giovani talenti.

Nel luglio 2018 è arrivato alla Juventus, dove ha lavorato per diversi anni nel ruolo di osservatore internazionale, seguendo anche il progetto Club 15, una rete di collaborazioni con club europei per lo sviluppo di giovani prospetti e la gestione dei prestiti. Durante la sua permanenza in bianconero è stato anche responsabile dei giocatori in prestito e ha contribuito alla crescita del progetto Juventus Next Gen, volto a integrare i giovani talenti nel calcio professionistico.

Nel 2022, dopo quattro stagioni in bianconero, Ottolini è stato chiamato dal Genoa per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, con l’incarico di guidare il club ligure nella sua strategia di mercato e nella crescita della squadra. Sotto la sua supervisione il club ha ottenuto la promozione in Serie A e ha valorizzato diversi profili interessanti, tra cui Radu Dragusin, Josep Martínez, De Winter e Mateo Retegui.

Dopo la risoluzione del rapporto con il Genoa, la Juventus ha scelto proprio Ottolini per il ruolo chiave di Direttore Sportivo, segnando un ritorno a Torino per un dirigente che conosce già l’ambiente e i meccanismi organizzativi del club. Questo nuovo capitolo rappresenta per lui l’opportunità di mettere la sua esperienza al servizio di una delle società più prestigiose d’Italia, con l’obiettivo di contribuire al rilancio sportivo dei bianconeri in Italia e in Europa.