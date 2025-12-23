Pedullà: “Prati piace al Torino. Il Cagliari insiste per Brescianini. E Masina…”

Nuovi aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà. Da Matteo Prati a Marco Brescianini, ecco le ultime che riguardano diverse squadre.

Nuovi aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà. Da Matteo Prati che potrebbe lasciare Cagliari a Marco Brescianini, ecco le ultime che riguardano diverse squadre.

Pedullà: “Prati può lasciare Cagliari”

Così Pedullà sul proprio sito: “Matteo Prati potrebbe lasciare il Cagliari nella sessione di gennaio. È un profilo che piace al Torino, un’idea che si svilupperebbe a maggior ragione nel caso di una cessione di Ilic. In ogni caso la posizione del centrocampista ex Spal, che compirà 22 anni tra meno di una settimana, va seguita con attenzione. Un’idea del Cagliari è Adan Masina, in scadenza con il Torino e attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco.

Brescianini all’uscita dall’Atalanta? Le ultime

Per il centrocampo il club di Giulini ha un chiodo fisso in testa e ne abbiamo già parlato, si tratta di Marco Brescianini che l’Atalanta non ha ancora messo ufficialmente sul mercato ma che potrebbe lasciare Bergamo nelle prossime settimane. in tal caso, ci sarebbero due o tre squadre che il Cagliari vorrebbe anticipare per inserire un altro italiano di qualità nella rosa. Angelozzi lo conosce bene dai tempi di Frosinone, bisogna solo aspettare la decisione definitiva dell’Atalanta.