Si chiude oggi la prima giornata della Coppa d’Africa 2025, 8 le squadre in campo. E’ ora il turno dei gironi E ed F. Si parte alle 13.30 con il primo match: Burkina Faso-Guinea Equatoriale.

Continua oggi lo spettacolo della Coppa d'Africa, si parte alle 13.30 con la gara tra Burkina Faso e Guinea-Equatoriale. A seguire alle 16.00 è il momento dell'Algeria di Mahrez, campione nel 2019, che aprirà la sua competizione contro il Sudan. Alle 18.30 il via del girone F, il più spettacolare con il match tra la Costa d'Avorio, campione in carica e il Mozambico di Faisal Bangal. Alle 21.00 si chiude il programma della 1^ giornata ad affrontarsi il Camerun, reduce dalla mancata qualificazione al prossimo Mondiale e il Gabon di Aubameyang.

Burkina Faso-Guinea Equatoriale, ore 13.30

Burkina Faso e Guinea Equatoriale daranno il via alla loro avventura in Coppa d’Africa 2025, in un match equilibrato oggi, mercoledì 24 dicembre allo stadio Mohammed V di Casablanca. Questa partita d’esordio riveste particolare importanza per entrambe le squadre, date le loro ambizioni dichiarate pubblicamente. Entrambe le squadre puntano ad arrivare particolarmente avanti in questa edizione del torneo. Pertanto, un inizio forte potrebbe rivelarsi decisivo per gettare le basi per un torneo di successo, all’interno di un girone, l’E, dove l’Algeria è la principale candidata al primo posto.

Il Burkina Faso

Gli Stalloni del Burkina Faso scenderanno in campo con l’obiettivo di confermare i progressi costanti compiuti negli ultimi anni, che li hanno portati a diventare contendenti abituali nelle fasi finali del torneo. I Burkinabè farà affidamento su una squadra equilibrata e sulla propria esperienza continentale per imporre la propria identità fin dall’inizio ed evitare complicazioni iniziali in quello che sembra essere un girone aperto e competitivo.

La Guinea Equatoriale

La Guinea Equatoriale, dall’altra parte, affronta questo incontro con un forte spirito combattivo, ben consapevole che la partita d’esordio rappresenta un’occasione ideale per inviare un messaggio chiaro al resto del gruppo. La squadra punta a migliorare le prestazioni delle precedenti partecipazioni, durante le quali ha dimostrato di poter competere con le migliori squadre africane. La sua forza risiede nella disciplina tattica e nello spirito di squadra.

Algeria-Sudan, ore 16.00

Algeria e Sudan daranno il via alla loro avventura nel Gruppo E della Coppa d’Africa 2025 in quello che si preannuncia come uno scontro esplosivo allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat alle 16:00 ora locale. Questo match rappresenta il primo scontro in assoluto tra le due nazioni nella fase finale della competizione, anche se sarà il loro nono incontro complessivo. L’Algeria rimane imbattuta contro il Sudan nei precedenti, avendo registrato quattro vittorie e quattro pareggi fino ad ora.

Le due squadre si sono già affrontate due volte nel 2024. Ad agosto, il Sudan ha pareggiato 1-1 contro l’Algeria nei quarti di finale della TotalEnergies CAF African Nations Championship, prima di qualificarsi ai rigori per 4-1. Si sono incontrate nuovamente il 3 dicembre alla FIFA Arab Cup in Qatar, pareggiando 0-0 ad Al Rayyan. L’Algeria conserva anche bei ricordi della vittoria per 4-0 sul Sudan nella Coppa Araba FIFA 2021, torneo che ha poi vinto, mentre il Sudan è stato eliminato nella fase a gironi.

L’Algeria

Due volte campione continentale, l’Algeria partecipa per la 21ª volta alla fase finale della Coppa d’Africa, dopo aver debuttato nel 1968. Campione in casa nel 1990 e poi di nuovo in Egitto nel 2019, le Volpi del deserto arrivano in Marocco con l’obiettivo di ritrovare i fasti del passato dopo un periodo difficile. L’Algeria è stata eliminata nella fase a gironi in ciascuna delle sue ultime due partecipazioni (2021 e 2023) e attualmente non vince da sei partite nelle finali della Coppa d’Africa (3 pareggi e 3 sconfitte).

La sua ultima vittoria nel torneo risale alla finale del 2019 contro il Senegal. Nonostante queste difficoltà, l’Algeria ha sempre iniziato i tornei alla grande. È imbattuta nelle ultime cinque partite d’esordio della Coppa d’Africa (2 vittorie e 3 pareggi), con l’ultima sconfitta risalente al 2013 contro la Tunisia. La sua più grande vittoria in una partita d’esordio rimane il famoso 5-1 contro la Nigeria nel 1990.

Il Sudan

Il Sudan, invece, torna alle finali per la prima volta dal 2021 ed è una delle nazioni fondatrici della competizione, avendo partecipato al torneo inaugurale nel 1957 come paese ospitante. Ha vinto il suo unico titolo nel 1970, nell’edizione casalinga. La storia recente nel torneo è stata difficile. Il Sudan ha vinto solo una delle ultime 16 partite della Coppa d’Africa (6 pareggi e 9 sconfitte), con l’unica vittoria dal 1972 ottenuta contro il Burkina Faso nel 2012.

Costa d’Avorio-Mozambico, ore 18.00

Si alza il sipario anche per i campioni in carica della Costa d’Avorio alla Coppa d’Africa 2025, si parte con la sfida al Mozambico al Grand Stade de Marrakech, stasera alle 18.00. Gli Elefanti cercheranno di difendere il successo nella scorsa edizione, ma dovranno affrontare una squadra, i Mambas, forte e determinata. Dopo una preparazione meticolosamente strutturata, gli Elefanti arrivano in Marocco tranquilli, fiduciosi e concentrati, determinati a riaffermare il loro status sulla scena continentale. Il CT, Emerse Faé tiene a sottolineare che la fiducia della sua squadra va ben oltre il peso del trofeo che portano: “La nostra fiducia non deriva dal fatto di essere i campioni in carica. Deriva dal percorso che abbiamo intrapreso e dalla qualità della nostra preparazione. I giocatori sono concentrati e pienamente dediti alla missione che li attende”.

La storia è favorevole alla Costa d’Avorio. Nei cinque precedenti in incontri ufficiali, gli Elefanti hanno registrato due vittorie e tre pareggi, rimanendo imbattuti contro il Mozambico. La forma recente sottolinea ulteriormente la loro solidità. Nelle ultime 20 partite, la Costa d’Avorio ha registrato 12 vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, mantenendo la porta inviolata in 14 occasioni, con una percentuale di successo del 70%. Le loro partite sono spesso molto combattute, con l’80% che si conclude con meno di 2,5 gol.

La Costa d’Avorio

I preparativi della Costa d’Avorio alla Coppa d’Africa 2025, non sono stati privi di difficoltà. Il rinvio di una finestra FIFA ha costretto alla cancellazione di due amichevoli in programma, rendendo necessari alcuni adeguamenti al programma tecnico. Per Faé, tuttavia, la capacità di adattamento fa parte del calcio nei tornei: “Avevamo un piano a lungo termine e, come tutte le squadre, abbiamo dovuto adattarci. Questo non sarà un pretesto quando inizieremo la competizione“. Sul campo, l’allenatore ivoriano insiste sul fatto che il successo dipenderà dall’equilibrio, combinando la solidità difensiva con l’efficienza in attacco.

Il Mozambico

Il Mozambico, alla sua sesta partecipazione alla Coppa d’Africa, si presenta alla competizione con ambizione e chiarezza di intenti. Il commissario tecnico Chiquinho Conde ritiene che la sua attuale rosa sia maturata grazie all’esperienza e comprenda le esigenze di un torneo così importante: “Nel corso degli anni, diverse generazioni hanno rappresentato il Mozambico. Questa ha più esperienza. In una competizione come questa, partire bene è fondamentale, anche contro i campioni in carica“.

Camerun-Gabon, ore 21.00

Inserito nel Gruppo F insieme a Costa d’Avorio, Gabon e Mozambico, il Camerun partecipa al torneo tra i favoriti per il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Il Gabon partecipa alla Coppa d’Africa 2025 alla ricerca di riscatto dopo aver mancato la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026, a seguito della sconfitta in semifinale dei playoff contro la Nigeria. Mondiale che non disputerà neanche il Camerun, eliminato nella semifinale playoff dalla Repubblica Democratica del Congo che in finale ha poi sconfitto la Nigeria. Il Camerun ha esonerato il proprio CT prima della competizione con Marc Brys che è stato sostituito da David Pagou. Il match si disputerà questa sera alle ore 21.00 allo Stade d’Agadir.

Camerun, le parole di Mbeumo

L’attaccante del Camerun Bryan Mbeumo si dice entusiasta e motivato in vista della sua prima partecipazione alla Coppa d’Africa, dopo aver saltato l’edizione precedente in Costa d’Avorio a causa di un infortunio. In un’intervista rilasciata a CAFOnline dal ritiro dei Leoni Indomabili ad Agadir, l’attaccante del Manchester United ha espresso la sua gioia per aver finalmente l’opportunità di partecipare alla competizione internazionale più importante dell’Africa: “Sono davvero emozionato. Aspettavo questo momento da molto tempo e sono molto felice di far parte della squadra qui in Marocco.

È motivo di orgoglio per tutti gli africani. Nella mia famiglia abbiamo sempre guardato la Coppa d’Africa e per loro vedermi giocare sarà un grande onore. È una competizione molto speciale a cui partecipare. Per me non c’è alcuna pressione. Ovunque abbia giocato, ho sempre voluto vincere. Il Camerun ha una grande storia nella Coppa d’Africa, con molti successi, e cercheremo di rappresentare al meglio il nostro Paese. Come tutti gli altri, si aspetta che io faccia la differenza con la mia voce, i miei dribbling e tutto ciò che posso dare per aiutare la squadra a ottenere risultati. È questo l’obiettivo per cui stiamo lavorando“.

Gabon, le parole di Bouanga

Bouanga, uno dei giocatori più esperti della rosa del Gabon, ritiene che la squadra abbia sia l’ambizione che la convinzione necessarie per superare i quarti di finale della Coppa d’Africa, una barriera che il Gabon non ha mai superato in otto partecipazioni: “Spero che riusciremo ad andare oltre i quarti di finale. Sarebbe un risultato storico per il Gabon e ci darebbe qualcosa che non abbiamo mai ottenuto nei tornei recenti. Con il passare degli anni, ho sempre più responsabilità nello spogliatoio, soprattutto nel guidare i giocatori più giovani, ma resto concentrato sul mio ruolo.

Ho uno spirito competitivo, non mi piace perdere, mi piace vincere. Personalmente, voglio finalmente segnare il mio primo gol alla Coppa d’Africa. Ho colpito i pali molte volte, ma non sono mai riuscito a segnare. Ho avuto un’ottima stagione e voglio continuare su questa strada con la nazionale. La preparazione è andata bene e ora dobbiamo creare rapidamente un’intesa per iniziare il torneo alla grande“.