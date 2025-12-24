SI HD

Vlahovic-Milan, nuovo capitolo a Milano: il punto di Pedullà

Vlahovic-Milan, nuovo capitolo a Milano: il punto di Pedullà

di

La Juventus sta risalendo la corrente verso la zona Champions. Ma non si spengono la voci connesse a un possibile addio di Dusan Vlahovic.

Le prime voci sull’accostamento di Vlahovic al Milan provenivano dalla Spagna. Secondo Sport, il club di Via Aldo Rossi sarebbe vicino a raggiungere un accordo con il numero 9 della Juventus per la prossima stagione. Il Milan è la squadra che ha mostrato maggiore interesse per l’ex Fiorentina che lascerà la Vecchia Signora a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto. Adesso anche Alfredo Pedullà considera questa pista da monitorare con molta attenzione.

Il futuro di Dusan Vlahovic è un rebus: il Milan all’assalto dell’attaccante della Juventus (Screen YouTube)

Vlahovic-Milan, pista da monitorare

Lo scorso settembre, qualche giorno dopo la fine della sessione estiva di calciomercato, Pedullà aveva spiegato che la storia tra Dusan Vlahovic e il Milan, sfumata negli giorni di agosto per la decisione del club rossonero di aspettare malgrado il pressing di Allegri, avrebbe consumato altri capitoli in vista della prossima estate.

Dopo l’acquisto di Fullkrug, che sarà a disposizione di Allegri per la prima gara del mese di gennaio contro il Cagliari, il club rossonero continua a lavorare alacremente sul mercato e non ha di certo intenzione di fermarsi. Non è un caso che in queste ore – come evidenzia Alfredo Pedullà -, il Milan sia chiudendo un colpo interessante per la prospettiva, il riferimento è a Andrej Kostic, attaccante di talento del 2007, assistito proprio da Ristic (lo stesso agente di Vlahovic). Dusan deve guarire da un infortunio serio e poi pensare al sul futuro, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Milan sia una soluzione da seguire in vista della prossima estate.

Il recupero dall’infortunio

A inizio dicembre, a seguito di un infortunio contro il Cagliari in campionato, il numero 9 della Juventus si è sottoposto ai consueti esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Tempi di recupero piuttosto lunghi per il serbo che starà ai box per circa tre mesi e mezzo saltando così fino a 26 partite, in un momento cruciale della stagione con la squadra di Spalletti che sta alternando in attacco Jonathan David e Lois Openda.

