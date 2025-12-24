Vlahovic-Milan, nuovo capitolo a Milano: il punto di Pedullà

La Juventus sta risalendo la corrente verso la zona Champions. Ma non si spengono la voci connesse a un possibile addio di Dusan Vlahovic.

Le prime voci sull’accostamento di Vlahovic al Milan provenivano dalla Spagna. Secondo Sport, il club di Via Aldo Rossi sarebbe vicino a raggiungere un accordo con il numero 9 della Juventus per la prossima stagione. Il Milan è la squadra che ha mostrato maggiore interesse per l’ex Fiorentina che lascerà la Vecchia Signora a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto. Adesso anche Alfredo Pedullà considera questa pista da monitorare con molta attenzione.

Vlahovic-Milan, pista da monitorare

Lo scorso settembre, qualche giorno dopo la fine della sessione estiva di calciomercato, Pedullà aveva spiegato che la storia tra Dusan Vlahovic e il Milan, sfumata negli giorni di agosto per la decisione del club rossonero di aspettare malgrado il pressing di Allegri, avrebbe consumato altri capitoli in vista della prossima estate.

Grandi rapporti tra #Ristic, agente di #Vlahovic, e il #Milan, certificati dall’imminente colpo #Kostic. E occhio sempre a Dusan per la prossima estate, quando il serbo guarirà dall’infortunio e potrà decidere con calma il suo futuro. I discorsi mai si sono interrotti, come… https://t.co/LAl8Ew5l9A — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 23, 2025

Dopo l’acquisto di Fullkrug, che sarà a disposizione di Allegri per la prima gara del mese di gennaio contro il Cagliari, il club rossonero continua a lavorare alacremente sul mercato e non ha di certo intenzione di fermarsi. Non è un caso che in queste ore – come evidenzia Alfredo Pedullà -, il Milan sia chiudendo un colpo interessante per la prospettiva, il riferimento è a Andrej Kostic, attaccante di talento del 2007, assistito proprio da Ristic (lo stesso agente di Vlahovic). Dusan deve guarire da un infortunio serio e poi pensare al sul futuro, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Milan sia una soluzione da seguire in vista della prossima estate.

Il recupero dall’infortunio

A inizio dicembre, a seguito di un infortunio contro il Cagliari in campionato, il numero 9 della Juventus si è sottoposto ai consueti esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Tempi di recupero piuttosto lunghi per il serbo che starà ai box per circa tre mesi e mezzo saltando così fino a 26 partite, in un momento cruciale della stagione con la squadra di Spalletti che sta alternando in attacco Jonathan David e Lois Openda.