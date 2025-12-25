SI HD

Coppa d’Africa, brilla l’Algeria: vincono Camerun, Costa d’Avorio e Burkina Faso

Si è chiusa la 1^^ giornata della Coppa d’Africa 2025. Vittorie per Algeria e Brukina Faso nel girone E. Successi per Costa d’Avorio e Camerun nel girone F. 

Vince in rimonta il Burkina Faso contro la Guinea Equatoriale. Sotto con l’uomo in più gli stalloni ribaltano la gara con due reti nel recupero al 95′ e al 98′. Nel gruppo E vittoria anche per l’Algeria. 2 reti per Mahrez e una per Maza. Successo per Luca Zidane alla prima in Coppa d’Africa, sotto gli occhi di suo padre Zinedine, sugli spalti a seguirlo. Vittoria di misura per la Costa d’Avorio con la rete di Amad Diallo, sulla sponda decisiva di Franck Kessie. Nel girone F vince 1-0 anche il Camerun. Gol al 6′ minuto di Etta Eyong su assist di Mbeumo. Ora pausa natalizia e squadre che torneranno in campo venerdì 26.

Esultanza Maza, Algeria
Esultanza Maza, Algeria per il gol del 3-0

 

Coppa d’Africa, i risultati

Vince nel finale 2-1 il Burkina Faso contro la Guinea Equatoriale. Nzalag Nacional che la sbloccano in 10 al 85′ con Anieboh che su sviluppi di corner insacca di testa e la mette all’incrocio per lo 0-1. 0-1 che diventa 1-1 al 95′. A segnare è Minoungou che approfitta di un pallone vagante per calciare forte con il destro e pareggiare. Al 98′ è poi Tapsoba con un colpo di testa ravvicinato a regalare i 3 punti agli Stalloni. 3-0 è poi il finale di Algeria-Sudan. Due minuti e Boudaoui accomoda di tacco per Mahrez che prende la mira e fa 1-0. Al 61′ è poi doppietta per l’attaccante ex City che riceve controlla e con il sinistro fa 2-0. 3-0 finale che porta poi la firma di Maza. Che su sponda di Bounedjah controlla e sigla il gol che chiude il match. Due vittorie di misura poi nel Gruppo F. Ad aprire le danze la Costa d’Avorio che batte 1-0 il Mozambico, a bastare la rete di Diallo che approfitta della sponda di Kessie e fa 1-0. 1-0 che è anche poi il finale di Camerun-Gabon. Mbeumo ispira e Etta Eyong insacca. Con l’arbitro che inizialmente annullata ma dopo controllo VAR convalida la rete che regala i 3 punti ai Leoni Indomabili…

Gli appuntamenti della seconda giornata

Venerdì 26/12: ore 13.30 Angola-Zimbabwe, ore 16.00 Egitto-Sudafrica, ore 18.30 Zambia-Comore, ore 21.00 Marocco-Mali.

Sabato 27/12: ore 13.30 Benin-Botswana, ore 16.00 Senegal-R.D. Congo, ore 18.30 Uganda-Tanzania, ore 21.00 Nigeria-Tunisia.

Domenica 28/12: ore 13.30 Gabon-Mozambico, ore 16.00 Guinea Equatoriale-Sudan, ore 18.30 Algeria-Burkina Faso, ore 21.00 Costa d’Avorio-Camerun.

