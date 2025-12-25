Vince nel finale 2-1 il Burkina Faso contro la Guinea Equatoriale. Nzalag Nacional che la sbloccano in 10 al 85′ con Anieboh che su sviluppi di corner insacca di testa e la mette all’incrocio per lo 0-1. 0-1 che diventa 1-1 al 95′. A segnare è Minoungou che approfitta di un pallone vagante per calciare forte con il destro e pareggiare. Al 98′ è poi Tapsoba con un colpo di testa ravvicinato a regalare i 3 punti agli Stalloni. 3-0 è poi il finale di Algeria-Sudan. Due minuti e Boudaoui accomoda di tacco per Mahrez che prende la mira e fa 1-0. Al 61′ è poi doppietta per l’attaccante ex City che riceve controlla e con il sinistro fa 2-0. 3-0 finale che porta poi la firma di Maza. Che su sponda di Bounedjah controlla e sigla il gol che chiude il match. Due vittorie di misura poi nel Gruppo F. Ad aprire le danze la Costa d’Avorio che batte 1-0 il Mozambico, a bastare la rete di Diallo che approfitta della sponda di Kessie e fa 1-0. 1-0 che è anche poi il finale di Camerun-Gabon. Mbeumo ispira e Etta Eyong insacca. Con l’arbitro che inizialmente annullata ma dopo controllo VAR convalida la rete che regala i 3 punti ai Leoni Indomabili…

Gli appuntamenti della seconda giornata

Venerdì 26/12: ore 13.30 Angola-Zimbabwe, ore 16.00 Egitto-Sudafrica, ore 18.30 Zambia-Comore, ore 21.00 Marocco-Mali.

Sabato 27/12: ore 13.30 Benin-Botswana, ore 16.00 Senegal-R.D. Congo, ore 18.30 Uganda-Tanzania, ore 21.00 Nigeria-Tunisia.

Domenica 28/12: ore 13.30 Gabon-Mozambico, ore 16.00 Guinea Equatoriale-Sudan, ore 18.30 Algeria-Burkina Faso, ore 21.00 Costa d’Avorio-Camerun.