Al via domani alle 13.30 la seconda giornata della Coppa d’Africa. La 35^ edizione è in esclusiva su Sportitalia e sta regalando spettacolo. Ad aprire il secondo turno il match tra Angola e Zimbabwe.

Si è chiusa ieri con Camerun-Gabon la 1^ giornata della Coppa d’Africa 2025. Neanche il tempo di poche ore però che si riparte già domani alle 13.30 con Angola-Zimbabwe. Protagonista il gruppo B anche alle 16.00 con il match tra Egitto e Sudafrica. In serata spazio al girone A. Prima Zambia-Comore alle 18.30 poi i padroni di casa del Marocco affronteranno il Mali. Altre 4 gare e altri due gironi in campo nella giornata di Sabato 27/12 ai medesimi orari. Benin-Botswana, Senegal-R.D. Congo, Uganda-Tanzania e Nigeria-Tunisia. A chiudere la 2^ giornata le gare di domenica 28/12: Gabon-Mozambico, Guinea Equatoriale-Sudan, Algeria-Burkina Faso e il piatto forte Costa d’Avorio-Camerun.

Venerdì 26/12: Gironi A e B

Il girone A si è aperto con la vittoria del Marocco 2-0 contro le Comore nella gara inaugurale. Nell’altro match della prima giornata, pareggio 1-1 tra Mali e Zambia, l’unico della prima giornata. Seconda giornata che vedrà affrontarsi prima Zambia e Comore nella gara delle 18.30. Alle 21.00 il Marocco padrone di casa affronterà il Mali. Curiosità per la presenza o no nel Marocco di Achraf Hakimi.

Il girone B vede al momento Egitto e Sudafrica al comando con 3 punti. Entrambe hanno vinto per 2-1 contro Zimbabwe e Angola. Nella seconda giornata è subito scontro al vertice con i Faraoni che affronteranno i Bafana Bafana. L’altro match vedrà invece affrontarsi Angola e Zimbabwe alle 13.30 nella gara che darà il via alla seconda giornata.

Sabato 27/12: Gironi C e D

Il girone C vede al momento al comando la Tunisia e la Nigeria, distanziate da un gol in differenza reti. La Tunisia ha sconfitto 3-1 l’Uganda. La Nigeria 2-1 la Tanzania. Sabato alle 21.00 subito sfida al vertice con primo posto in palio. Nigeria-Tunisia. Alle 18.30 si affronteranno invece Uganda e Tanzania.

Girone D che aprirà le danze del sabato alle 13.30 con Benin-Botswana con entrambe ancora alla ricerca dei primi punti dopo i ko contro R.D. Congo e Senegal. Il Benin era uscito sconfitto per 1-0. Più pesante il finale per il Botswana, 3-0 contro il Senegal. Alle 16.00 saranno proprio Mané e compagni ad affrontare la Repubblica Democratica del Congo in un remake della sfida che ha mandato il Senegal al Mondiale e i Leopardi al playoff.

Domenica 28/12: Gironi E ed F

Programma della 2^ giornata che si chiuderà domenica. Ad aprire le danze il Girone F con Gabon-Mozambico. Per entrambe una sconfitta di misura per 1-0 nella prima giornata contro Camerun e Costa d’Avorio. Ora tutte e due cercano i primi 3 punti. Alle 16.00 altre due deluse del primo turno. Il Sudan che è uscito sconfitto 3-0 contro l’Algeria. La Guinea Equatoriale che ha subito una clamorosa rimonta, avanti in 10 vs 11 al 85′. Ha subito il pari al 95′ e il 2-1 al 98′ dal Burkina Faso. Alle 18.30 saranno poi Burkina Faso ed Algeria a chiudere il girone E. Girone F che troverà invece il suo epilogo nell’ultimo match, il big match della seconda giornata: Costa d’Avorio-Camerun.