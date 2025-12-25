Serie A, i giocatori più fallosi: quattro attaccanti nella top ten

In Serie A il gioco è molto spezzettato e i falli sono tanti. Andiamo a scoprire insieme i giocatori più fallosi del massimo campionato italiano di calcio.

Gianluca Mancini guida la classifica del massimo campionato italiano con 35 falli commessi, al pari di Nicolò Zaniolo dell’Udinese. Tanti i giocatori offensivi nei primi dieci, da Nico Paz a Borrelli, passando per Pellegrino. Al nono posto c’è l’interista Alessandro Bastoni, con 28 falli commessi.

Serie A, i giocatori più fallosi

Mancini, difensore della Roma, è il giocatore che fin qui ha commesso più falli: 35 per la precisione. Con lo stesso numero c’è Nicolò Zaniolo dell’Udinese. E’ abbastanza comprensibile se andiamo ad analizzare nel dettaglio la metodologia del gioco dei friulani di Runjaic. Al terzo posto, a quota 34, un altro attaccante: si tratta di Pellegrino del Parma. Anche in questo caso, si tratta di azioni preventive che la formazione di Cuesta commette nel primo sviluppo contro i ducali.

Casadei (32 falli) in tante zone del campo commette irregolarità a causa del tanto dinamismo messo in campo dai granata. Quinto Pongracic, uno dei profili più irruenti della Fiorentina nella certificazione della fase difensiva. Troviamo poi Borrelli, attaccante del Cagliari, davanti a Nico Paz. Bernede del Verona all’ottavo posto.

Completano la top ten due giocatori molto combattivi, quali Bastoni dell’Inter e Manu Koné della Roma.