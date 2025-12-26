Catania da record: la difesa bunker è prima anche in Europa

Il Catania di Mimmo Toscano continua a sognare in grande: i siciliani hanno concluso il Girone d’Andata con una vittoria al Massimino contro l’Atalanta Under 23. Prima nel Girone C con il Benevento, con un dato impareggiabile in Europa.

19 partite di campionato, 41 punti frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con 32 gol fatti e 9 subiti che permettono ai rossazzurri di essere la miglior difesa del raggruppamento. Soltanto l’Ascoli ha fatto meglio tra tutti e tre i gironi di Serie C con solo 7 reti incassate al giro di boa.

Il Catania di Toscano sogna la promozione in Serie B: le uniche due sconfitte stagionali sono arrivate lontano dallo stadio “Massimino”: 4-1 sul campo del Cosenza e 1-0 in trasferta a Casarano. Lo stadio degli Etnei è un vero e proprio fortino per Forte e compagni: oltre a non aver mai perso, gli Elefanti hanno stabilito un record senza precedenti.

Il Catania dei record sogna la B con una difesa bunker

In 10 partite disputate tra le mura amiche, il Catania ha vinto in 9 occasioni e pareggiato in una senza mai prendere gol, con la difesa che si è rivelata l’arma in più della formazione siciliana che di fronte al proprio pubblico ha segnato ben 22 reti, circa 2/3 dell’intero campionato, conquistando un record che non aveva mai raggiunto nella storia del club.

La media punti è pazzesca: circa 3.00 a partita che certifica la solidità dell’intero pacchetto arretrato spinto dal dodicesimo uomo sugli spalti e, allo stesso tempo, del reparto offensivo che di fronte al proprio pubblico dimostrare di avere il più classico dei killer instinct negli ultimi 16 metri.

Iniziare col sorriso una nuova settimana 😃❤️💙#CataniaFC pic.twitter.com/CSP6RyJdZ7 — Catania FC (@cataniafc_) December 22, 2025

Una storia a cui tutti dovrebbero dare il giusto risalto e riconoscimento con lo stadio “Massimino” tornato fortezza inespugnabile! Nessuno ha fatto meglio in Italia dalla Serie A ai dilettanti. Una statistica che certifica l’ambizione e il progetto tecnico della famiglia Pelligra in una lotta al vertice che si conferma senza esclusioni di colpi con cinque squadre in sei punti: Benevento, Salernitana, Cosenza e Casertana, con il Catania che vorrà sfruttare al meglio la sua “arma in più”.