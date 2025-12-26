L’Egitto conquista il passaggio del turno in Coppa d’Africa grazie alla vittoria contro il Sudafrica, ma quanto caos per due episodi arbitrali al Var. Ecco l’accaduto.

Nel primo tempo il rigore all’Egitto è stato concesso per un manata discutibile. Il direttore di gara lo ha rivisto al Var e ha confermato la decisione, con Momo Salah che ha trasformato dal dischetto. Nel finale, l’arbitro fischia una punizione al limite per il Sudafrica, per un fallo di mano: il direttore di gara viene richiamato al Var per capire se il fallo fosse all’interno dell’area di rigore La decisione è, però, opposta: la punizione viene negata, con l’Egitto che si salva dopo un lungo check.

L’Egitto conquista il passaggio del turno in Coppa d’Africa grazie a una vittoria sofferta ma preziosa per 1-0 contro il Sudafrica, al termine di una partita intensa. Decisivo, nemmeno a dirlo, Momo Salah. Una vittoria di misura in cui l’Egitto, però, ha sofferto.

La partita si apre con un Sudafrica aggressivo, organizzato e deciso a mettere in difficoltà l’Egitto sin dai primi minuti. La squadra sudafricana pressa alto, prova a gestire il possesso e crea le prime situazioni pericolose, costringendo la difesa egiziana a lavorare con attenzione. L’Egitto fatica inizialmente a trovare ritmo, ma cresce con il passare dei minuti, affidandosi alla qualità dei suoi uomini migliori e a una gestione più matura dei tempi di gioco.

Il gol decisivo arriva al 45′: caos al Var, l’arbitro assegna un calcio di rigore che Momo Salah trasforma. Dopo una fase di equilibrio, l’Egitto riesce dunque a colpire sfruttando una delle poche vere occasioni create, trovando la rete che sblocca il match e cambia l’inerzia della sfida. Da quel momento in poi, la partita diventa una battaglia tattica e nervosa, con il Sudafrica che alza il baricentro alla ricerca del pareggio.

Nel secondo tempo gli egiziani abbassano il ritmo, puntando su compattezza difensiva, ordine e sacrificio collettivo. Il Sudafrica spinge con continuità, costruisce diverse azioni offensive e mette pressione fino alla fine, ma trova sulla sua strada una difesa attenta e un Egitto determinato a difendere il vantaggio con ogni mezzo. I minuti finali sono carichi di tensione, ma il risultato non cambia.

Con questo 1-0, l’Egitto passa agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Il passaggio del turno rafforza le ambizioni dei Faraoni, che continuano il loro cammino con fiducia.

Continua la Coppa d’Africa 2025 su Sportitalia. In campo Zambia-Comore e Marocco-Mali.

Zambia e Comore si affronteranno alle 18.30 alla ricerca dei primi 3 punti del torneo. Le Comore seppur ha ben figurato arrivano da un ko contro il Marocco. Lo Zambia invece ha pareggiato 1-1 contro il Mali. Mali che chiuderà poi il programma del venerdì nel match delle 21.00 contro il Marocco padrone di casa.

Zambia-Comore, ore 18.30

Lo Zambia affronterà le Comore in un attesissimo incontro del Gruppo A della Coppa d’Africa 2025 alle 18:30 allo stadio Mohammed V di Casablanca. Lo Zambia arriva alla partita dopo aver ottenuto un prezioso pareggio per 1-1 contro il Mali nella partita d’esordio, salvato nei minuti finali. Questo risultato ha dato un importante impulso psicologico e ha rafforzato la determinazione dei Chipolopolo a conquistare la loro prima vittoria nel torneo, che aumenterebbe significativamente le loro possibilità di raggiungere gli ottavi di finale. Forte dello slancio acquisito nella prima partita e dell’equilibrio tattico dimostrato, lo Zambia cercherà di imporre il proprio ritmo sin dall’inizio e di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

Le Comore, dal canto loro, affrontano la partita sotto una notevole pressione dopo aver subito una sconfitta di misura per 2-1 contro il Marocco, padrone di casa, nella partita d’esordio. Consapevoli che solo una vittoria manterrà intatte le loro ambizioni di qualificazione, gli isolani sanno che questo incontro avrà un peso decisivo per la loro campagna. Le Comore avranno il compito di prendere l’iniziativa e creare occasioni, pur rimanendo vigili contro i contropiedi, preparando il terreno per una partita aperta con molteplici scenari possibili.

Marocco-Mali, ore 21.00

Seconda partita, e già una gara decisiva. Dopo una vittoria 2-0 sulle Comore nella partita d’esordio, il Marocco torna in campo nel Gruppo A della Coppa d’Africa 2025 sapendo che una seconda vittoria garantirebbe la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. A ostacolarlo c’è un Mali sotto pressione, ma determinato a rimanere fedele alla propria identità, in quello che promette di essere un incontro molto più competitivo di quanto suggeriscano le sole classifiche.

Walid Regragui non ha minimizzato l’importanza della partita, descrivendo Marocco-Mali come “Il vero inizio della competizione”. Pur soddisfatto della compostezza e della struttura della sua squadra nella partita d’esordio, il CT dei Leoni dell’Atlante ha sottolineato il cambiamento di contesto: “La prima partita è sempre complicata nella storia della Coppa d’Africa. La seconda è diversa. Affrontiamo una squadra che conosciamo molto bene e che ci conosce molto bene“.

Dal lato del Mali arriva un messaggio di rispetto senza rassegnazione. Il commissario tecnico Tom Saintfiet riconosce apertamente il Marocco come “Una delle squadre più forti dell’Africa, se non del mondo”, ma insiste sul fatto che la sua squadra ha le qualità per competere. Il pareggio per 1-1 contro lo Zambia nella partita d’esordio, dopo lunghi periodi di controllo, ha portato frustrazione, ma non ha modificato l’approccio del Mali. “Abbiamo bisogno di punti contro il Marocco”, ha ammesso Saintfiet, rifiutando categoricamente qualsiasi mentalità ultra-difensiva. Nonostante giochi davanti ad un pubblico numeroso, che dovrebbe superare i 60.000 spettatori, il Mali non si darà per vinto, così il ct: “Non metteremo l’autobus. Abbiamo buoni giocatori e giocheremo in modo offensivo”.