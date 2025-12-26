Cristiano Lucarelli neo allenatore della Pistoiese: Pedullà svela i dettagli

Cristiano Lucarelli sarà il nuovo allenatore delle Pistoiese con un accordo fino al 2028. Il club toscano è pronto a voltare pagina con una scelta forte e ambiziosa. Lo ha riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà.

Cristiano Lucarelli alla Pistoiese: i dettagli

Lucarelli a un passo dalla Pistoiese. La notizia, rivelata in esclusiva da Alfredo Pedullà, segna una svolta importante per il club toscano. La Pistoiese ha scelto di puntare su un profilo di grande personalità ed esperienza per avviare un progetto tecnico di lungo periodo. Il tecnico ha trovato l’accordo con la società per un contratto fino al 2028, segnale chiaro della volontà reciproca di costruire qualcosa di solido e duraturo. La decisione è maturata dopo un’attenta valutazione da parte della dirigenza