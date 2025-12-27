SI HD

Coppa d'Africa, ascolti record per Sportitalia: quasi 2 milioni solo sul canale 60

Coppa d’Africa, ascolti record per Sportitalia: quasi 2 milioni solo sul canale 60

di

Sta spopolando in modo grandioso la Coppa d’Africa su SPORTITALIA: ascolti da record per la competizione che si sta svolgendo in Marocco.

Il boom si è verificato il giorno della vigilia di Natale e a Santo Stefano, dove il picco di ascolti è stato davvero significativo con punte vicine al 3%. 3,5 milioni di persone hanno guardato Sportitalia, con 2 milioni che hanno guardato Egitto-Sudafrica, 350mila su HbbTV e 100mila persone attive sul sito di Sportitalia.

Il target commerciale è stato di 4,5% della singola partita (Egitto-Sudafrica), mentre 2,5% è il dato complessivo della giornata. Le premesse erano molto positive, considerando che il match inaugurale Marocco-Comore, disputato domenica 21 dicembre 2025, aveva registrato quasi 2 milioni di contatti complessivi con punte d’ascolto oltre l’1,5% e sul target uomo vicine al 2%. Punte d’ascolto complessive vicine al 3%: dati davvero importanti.

Il trofeo della Coppa d'Africa
Continua la Coppa d’Africa con la seconda giornata

Sportitalia, dati record per la Coppa d’Africa

Il canale 60 ha registrato dunque un vero e proprio boom di ascolti, ai quali ci sono da aggiungere i dati di app, hbbtv, sito, samsung e interazioni social.

L’accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football) prevede che Sportitalia copra l’evento garantendo la visione dei match per i quali si è assicurata l’esclusiva della trasmissione televisiva, digital, OTT e social media. La Coppa d’Africa 2025 sarà visibile anche attraverso la App Sportitalia garantendo una copertura flessibile e totale per uno degli appuntamenti calcistici più attesi della stagione.

