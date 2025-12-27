Sta spopolando in modo grandioso la Coppa d’Africa su SPORTITALIA: ascolti da record per la competizione che si sta svolgendo in Marocco.

Il boom si è verificato il giorno della vigilia di Natale e a Santo Stefano, dove il picco di ascolti è stato davvero significativo con punte vicine al 3%. 3,5 milioni di persone hanno guardato Sportitalia, con 2 milioni che hanno guardato Egitto-Sudafrica, 350mila su HbbTV e 100mila persone attive sul sito di Sportitalia.

Il target commerciale è stato di 4,5% della singola partita (Egitto-Sudafrica), mentre 2,5% è il dato complessivo della giornata. Le premesse erano molto positive, considerando che il match inaugurale Marocco-Comore, disputato domenica 21 dicembre 2025, aveva registrato quasi 2 milioni di contatti complessivi con punte d’ascolto oltre l’1,5% e sul target uomo vicine al 2%. Punte d’ascolto complessive vicine al 3%: dati davvero importanti.

Il canale 60 ha registrato dunque un vero e proprio boom di ascolti, ai quali ci sono da aggiungere i dati di app, hbbtv, sito, samsung e interazioni social.

L’accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football) prevede che Sportitalia copra l’evento garantendo la visione dei match per i quali si è assicurata l’esclusiva della trasmissione televisiva, digital, OTT e social media. La Coppa d’Africa 2025 sarà visibile anche attraverso la App Sportitalia garantendo una copertura flessibile e totale per uno degli appuntamenti calcistici più attesi della stagione.