Coppa d’Africa, le gare di oggi in esclusiva su Sportitalia

Continua oggi su Sportitalia la Coppa d’Africa 2025. In campo i gironi C e D. Si parte alle 13.30 con la gara tra Benin e Botswana, si chiude alle 21.00 con Nigeria-Tunisia. In campo anche Senegal-RD Congo e Uganda-Tanzania.

Prende il via alle 13.30 il girone D della Coppa d'Africa con la sfida tra Benin e Botswana. Entrambe arrivano da una sconfitta nella prima giornata. Il Benin ha perso di misura 1-0 contro l'RD Congo. Il Botswana invece 3-0 contro il Senegal. Queste ultime due chiuderanno il programma del girone D alle ore 16.00. Alle 18.30 altro vero e proprio dentro o fuori con altre due grandi deluse della prima giornata in campo. Si affrontano Uganda e Tanzania. A chiudere il programma del sabato della Coppa d'Africa poi alle 21.00 il big match tra Nigeria e Tunisia reduci entrambe da 3 punti nella prima giornata.

Benin-Botswana, ore 13.30

Due nazioni ancora alla ricerca della loro prima vittoria alla Coppa d’Africa 2025, Benin e Botswana si incontrano nella loro seconda partita del Gruppo D allo Stade Prince Moulay Abdellah Olympique Annexe di Rabat. Il calcio d’inizio è previsto alle 13:30 ora locale. Il Benin ha esordito con una sconfitta contro la Repubblica Democratica del Congo e ora non vince da 15 partite nelle fasi finali della Coppa d’Africa.Il Botswana ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Senegal nella partita d’esordio e ha perso tutte e quattro le partite disputate finora nella Coppa d’Africa. Il Botswana cercherà di evitare di diventare la seconda nazione, dopo il Benin, a perdere le prime cinque partite nelle finali della Coppa d’Africa. Il Benin aveva precedentemente perso le prime sei partite del torneo. Questo è il primo incontro in assoluto tra Benin e Botswana.

Senegal-RD Congo, ore 16.00

Vincitori nelle loro partite d’esordio, Senegal e Repubblica Democratica del Congo punteranno alla seconda vittoria che garantirebbe loro la qualificazione alla fase a eliminazione diretta la gara si disputerà al Grand Stade de Tanger. Il calcio d’inizio è previsto alle 16:00 ora locale. Sarà il terzo incontro tra Senegal e Repubblica Democratica del Congo nella fase finale della Coppa d’Africa. Il loro primo incontro nella Coppa d’Africa risale al 1968, nell’ultima partita del girone, quando la Repubblica Democratica del Congo vinse 2-1 e si qualificò per le semifinali insieme al Ghana. La Repubblica Democratica del Congo avrebbe poi vinto il titolo della Coppa d’Africa quell’anno.

Il loro incontro più recente nella Coppa d’Africa è stato nei quarti di finale dell’edizione 2002, quando il Senegal ha vinto 2-0 grazie ai gol di Salif Diao al 30° minuto e El Hadji Diouf all’86°. Il Senegal ha poi raggiunto la sua prima finale della Coppa d’Africa nel 2002, finendo secondo dietro al Camerun. Complessivamente, questo è l’undicesimo incontro tra le due nazioni. Il Senegal ha vinto sei partite, la Repubblica Democratica del Congo due, con due pareggi. Il Senegal è imbattuto negli ultimi otto incontri con la Repubblica Democratica del Congo (6 vittorie e 2 pareggi). L’ultima volta che la Repubblica Democratica del Congo ha sconfitto il Senegal è stato in un’amichevole internazionale nel 1969, con un risultato di 4-0.

L’allenatore del Senegal Pape Thiaw era già alla guida della squadra quando il Senegal ha sconfitto la Repubblica Democratica del Congo per 3-0 nella fase a gironi del Campionato Africano delle Nazioni TotalEnergies 2022, torneo che il Senegal ha poi vinto. Da giocatore, Thiaw era stato una riserva inutilizzata nella vittoria per 2-0 nei quarti di finale della Coppa d’Africa 2002 contro la Repubblica Democratica del Congo.

L’ultimo precedente

Le due squadre si sono affrontate di recente nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. La prima partita, giocata in Senegal il 6 giugno 2024, si è conclusa con un pareggio per 1-1, con Ismaïla Sarr che ha portato in vantaggio il Senegal nel recupero del primo tempo prima che Fiston Mayele pareggiasse all’85° minuto.

Il loro secondo incontro nelle qualificazioni ai Mondiali si è svolto a Kinshasa il 9 settembre 2025 e si è concluso con una vittoria per 3-2 del Senegal. Cédric Bakambu e Yoane Wissa avevano portato la Repubblica Democratica del Congo in vantaggio per 2-0, prima che i gol di Pape Gueye (39′), Nicolas Jackson (53′) e Pape Matar Sarr (87′) completassero la rimonta. Il Senegal si è qualificato per la Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre la Repubblica Democratica del Congo sta ancora cercando di qualificarsi attraverso uno spareggio intercontinentale.

Uganda-Tanzania, ore 18.30

Le rivali dell’Africa orientale Uganda e Tanzania si incontreranno per la prima volta alla Coppa d’Africa 2025 alle 18:30 allo Stade El Madina di Rabat, in una partita cruciale del Gruppo C. Entrambe le squadre cercano i primi punti del torneo dopo le sconfitte all’esordio. L’Uganda è stato battuta per 3-1 dalla Tunisia, mentre la Tanzania ha perso di misura per 2-1 contro la Nigeria.

Sebbene questo sia il loro primo incontro alle finali della Coppa d’Africa, Uganda e Tanzania non sono estranee l’una all’altra. I loro incontri più recenti risalgono alle qualificazioni per l’edizione 2023, dove la squadra ospite ha ottenuto vittorie per 1-0 in entrambe le partite. La Tanzania ha infine concluso al secondo posto nel girone dietro l’Algeria, assicurandosi la qualificazione alle finali in Costa d’Avorio e superando l’Uganda. La rivalità tra i due paesi confinanti risale a oltre sessant’anni fa. Il loro primo incontro documentato risale all’8 settembre 1964, quando la Tanzania si impose per 3-0 nella Coppa dell’Africa orientale. La vittoria più schiacciante dell’Uganda in questo derby risale alla Coppa CECAFA del 30 novembre 1991, quando si impose per 5-0.

Storicamente, l’Uganda ha faticato contro le altre squadre dell’Africa orientale nella Coppa d’Africa, perdendo entrambe le precedenti partite contro l’Etiopia nella fase a gironi dei tornei del 1968 e del 1976. L’unico precedente incontro della Tanzania nella Coppa d’Africa contro una rivale dell’Africa orientale si è concluso con una sconfitta di misura per 3-2 contro il Kenya durante la fase a gironi dell’edizione 2019. A rendere ancora più interessante la partita, i centrocampisti dell’Uganda Khalid Aucho e Steven Mukwala giocano attualmente in Tanzania, rispettivamente con il Singida Black Stars e il Simba SC.

Nigeria-Tunisia, ore 21.00

Nigeria e Tunisia si affrontano in uno scontro cruciale del Gruppo C al Complexe Sportif de Fès venerdì alle 21:00. Entrambe le squadre iniziano la partita con tre punti conquistati nella loro prima uscita alla Coppa d’Africa 2025, dopo che la Nigeria ha battuto la Tanzania per 2-1 e la Tunisia ha sconfitto l’Uganda per 3-1. Con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in palio, l’incontro promette di essere intenso, poiché entrambe le squadre cercheranno di consolidare il loro inizio vincente.

Il centrocampista nigeriano Wilfred Ndidi ha riflettuto sullo stato d’animo della sua squadra prima dello scontro: “Non abbiamo alcuna pressione, proprio nessuna. Non ci siamo qualificati per i Mondiali, ma siamo pronti per questo torneo. Questa competizione è un’altra opportunità per rimettere le cose a posto. I giocatori sono pronti, la squadra è pronta, l’allenatore è pronto e tutti quelli che ruotano attorno al gruppo sono preparati al meglio. Quello che abbiamo passato durante le qualificazioni ai Mondiali è stato doloroso: uscire in quel modo è stato doloroso. Ma ora siamo concentrati. Questo torneo ci offre una reale opportunità di ottenere qualcosa e siamo determinati a sfruttarla al meglio“.

Ha poi aggiunto: “Sappiamo di essere qui per rappresentare tutti, tutti i nigeriani, ovunque si trovino nel mondo, e siamo grati per questo sostegno. Comprendiamo la passione dall’altra parte. Sappiamo come il calcio possa influenzare l’umore della nazione. Quando vinciamo, la gente è felice. Siamo consapevoli di questa responsabilità perché siamo cresciuti in quell’ambiente. Per ora ci stiamo concentrando solo sugli aspetti positivi, perché è questa la mentalità che vogliamo mantenere”.

Il difensore tunisino Montassar Talbi ha sottolineato l’importanza della disciplina e della concentrazione: “Quando giochiamo contro grandi squadre, diamo il meglio di noi. Abbiamo già affrontato avversari forti e abbiamo ottenuto buoni risultati. Per vincere questa partita, dobbiamo credere in noi stessi e dare il massimo. Tutti i membri del gruppo devono rimanere uniti e continuare a lavorare come se fosse la nostra prima partita. Dobbiamo mantenere la disciplina, la concentrazione e dare sempre il meglio”.