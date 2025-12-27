SI HD

Coppa d’Africa, sugli spalti spunta l’uomo leopardo che tifa Benin – VIDEO

Si sta giocando ora la sfida di Coppa d’Africa tra Benin e Botswana. In tribuna, come spesso accade nella competizione, spuntano personaggi creativi.

Nel corso delle inquadrature mostrate in esclusiva su SPORTITALIA, in tribuna è spuntata la figura del leonardo. Un tifoso del Benin si è travestito da leopardo, festeggiando sugli spalti dopo il gol del vantaggio siglato alla mezz’ora da Roche (1-0 per il Benin il risultato al termine del primo tempo. La Coppa d’Africa regala sempre tantissime emozioni in campo e fuori!

Benin-Botswana: spunta l’uomo ghepardo

Il precedente dell’uomo argento

Qualche giorno fa, nel corso della sfida tra Botswana e Senegal, era apparso il Mirror Man, l’uomo specchio. Seduto vicino alla tribuna d’onore, il travestimento dell’uomo ha lasciato stupiti anche i telecronisti di SPORTITALIA, che hanno evidenziato con curiosità la creatività della situazione.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Il coro del Botswana

Negli scorsi giorni era salita agli onori della cronaca la canzone del Botswana. Si tratta di una canzone dei guerrieri zulù, che cantavano quando andavano in guerra. Una canzone usata per caricarsi e raccogliere energie. In Botswana la musica e il canto fanno parte integrante della vita comunitaria. La musica tradizionale non è solo intrattenimento, ma uno strumento di comunicazione, di identità e di spirito collettivo. Questo tipo di canto può ricordare per atmosfera un “coro di guerrieri”, proprio perché il ritmo e il modo di cantare richiamano unità, resistenza e determinazione.

Le formazioni della sfida

Benin (4-3-3): Dandjinou; Roche, Verdon, Tijani, Ouorou; D.Dodo, D’almeida, Imourane; Olaitan, Mounié, Tosin.
Allenatore: Rohr.

Botswana (4-2-3-1): Photo; Velaphi, Gaolaolwe, Dikthokwe, Johnson; Mohutsiwa, Ditsele; Seakanyeng, Orebonye, Ratshukudu; Kebatho.
Allenatore: Ramoreboli.

