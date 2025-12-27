Fiorentina, l’incubo continua: al Parma basta Sorensen per piegare la viola

L’incubo della Fiorentina continua: nel lunch match di questo sabato di Serie A, la formazione di Vanoli perde uno scontro diretto fondamentale contro il Parma.

Amarezza e frustrazione: la Fiorentina resta inchiodata a quota 9 punti all’ultimo posto della classifica di Serie A. La viola ha perso contro il Parma nel primo appuntamento di questo ultimo weekend del 2025 di A. Una prova nemmeno troppo acerba per i toscani, che ci hanno provato dall’inizio alla fine, lottando su ogni pallone e tentando a più riprese le reazioni allo svantaggio.

Fiorentina sempre più ultima

La gara era iniziata in modo convincente per i ducali, con Ondrejka e Sorensen subito molto pericolosi nel primo quarto d’ora di partita. Nella ripresa si sblocca subito il match con il primo gol in Serie A del danese Oliver Sorensen, bravo ad anticipare di testa Dodo e Fortini avventandosi su un cross di Britschgi precedentemente svirgolato da Pellegrino. Comuzzo tenta il destro potente, ma Corvi si supera salvando la porta parmense. La Fiorentina avrebbe l’occasione di pareggiare al 82’ ma Piccoli non trova la deviazione vincente.

Con quest’acuto il Parma ottiene altri tre punti fondamentali dopo quelli dell’Immacolata contro il Pisa. La squadra di Cuesta sale così a 17 punti, a più 5 sul Verona terzultimo.

Erano 3.500 i sostenitori toscani pronti a spingere i ragazzi di Vanoli verso un successo che sarebbe stato pesantissimo nella corsa salvezza. E questo ko rischia di far ripiombare nello sconforto tutto l’ambiente.

Le formazioni della sfida

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi. Allenatore: Carlos Cuesta.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Sohm, Dzeko, Piccoli, Gosens, Kouame. Allenatore: Paolo Vanoli.