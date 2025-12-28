E’ di Faizal Bangal, attaccante del Mestre in Serie D, il primo gol del Mozambico nella Coppa d’Africa 2025. L’ex attaccante dei Red Lock del Masseo in Goat League ha stappato la gara contro il Gabon di Aubameyang.

E’ di un volto conosciuto specialmente sui social il primo gol del Mozambico nella Coppa d’Africa 2025. Faizal Bangal, soprannominato “Il re del Mozambico” nella nota competizione Goat League, ha stappato la gara contro il Gabon. Un perfetto colpo di testa su corner di Catamo è valso il vantaggio per i Mambas nel match contro il Gabon di Aubameyang. Match terminato con il successo per 2-3 a favore dei suoi. Bangal gioca attualmente con il Mestre in Serie D, l’unico calciatore della quarta serie calcistica italiana a partecipare a Marocco 2025. Continuate a seguire la Coppa d’Africa su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app per non perdervi nessuno dei nostri contenuti!

Faizal Bangal, che storia

Faizal Bangal ha sbloccato la gara tra il Mozambico e il Gabon della seconda giornata della Coppa d’Africa 2025. L’attaccante classe 1995′ nativo di Chimoio in Mozambico ha un trascorso nel settore giovanile dell’Atalanta e gioca attualmente con il Mestre in Serie D. Nel mezzo tantissime avventure, Ascoli, San Marino, Tuttocuoio, Teuta, Scanzorosciate, Caravaggio, Alcione e Luparense fino all’attuale avventura. Bangal è però diventato una star del web nel 2023, vestendo la maglia dei Red Lock, formazione del presidente Masseo nella competizione Goat League, ideata dal Pancio, Andrea Panciroli e da Homyatol. Durante la competizione dove Bangal ha segnato 15 gol venendo eletto MVP e vincendo la prima edizione il calciatore è stato soprannominato “Il re del Mozambico“, ora Bangal sta regalando gioie anche con la sua nazionale, e ha trovato oggi il gol del vantaggio per i Mamabas contro il Gabon di Aubameyang.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Gabon-Mozambico 2-3

Gabon-Mozambico ha aperto la seconda giornata per il Gruppo F, quello anche di Camerun e Costa d’Avorio. Il girone denominato della morte in questa Coppa d’Africa, per l’altissimo livello delle squadre che lo compongono. Gara sbloccata da Bangal al 37′ con un colpo di testa su corner di Catamo. Al 42′ il gol dello 0-2 porta poi la firma dello stesso Catamo su calcio di rigore. Minuto 45+5 è poi Aubameyang a trovare l’1-2 con un tocco ravvicinato dopo conclusione respinta a Ndong. Nella ripresa 1-3 quasi immediato del Mozambico al 52′ con la rete di Diogo Calila su assist di Witi. Gabon che la riapre al 76′ con Moucketou-Moussounda che risolve una mischia in area di rigore e segna il 2-3. Al 94′ annullata a Catamo la rete del 2-4. Non arrivano più gol. Termina 2-3 il match, primo storico successo del Mozambico in Coppa d’Africa.