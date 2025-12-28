Coppa d’Africa, le gare di oggi in esclusiva su Sportitalia

Continua su Sportitalia lo spettacolo della Coppa d’Africa 2025. Ad aprire le danze alle 13.30 la gara tra il Gabon e il Mozambico. Programma che si chiude alle 21.00 con Costa d’Avorio-Camerun. In campo anche Guinea Equatoriale-Sudan e Algeria-Burkina Faso.

Con i gironi E ed F si chiude oggi la seconda giornata della Coppa d’Africa 2025. Si parte alle 13.30 con la sfida tra il Gabon e il Mozambico, entrambe uscite sconfitte nel primo turno e alla ricerca dei primi 3 punti. Alle 16.00 Guinea Equatoriale e Sudan dovranno riscattare anche loro il primo ko contro Algeria e Burkina Faso che si affronteranno alle 18.30 con in palio il primato nel girone E. Alle 21.00 a chiudere poi il programma della domenica di Coppa d’Africa toccherà alla Costa d’Avorio campione in carica e al Camerun. Continuate a seguire la Coppa d’Africa in esclusiva su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app!

Gabon-Mozambico, ore 13.30

Il Gabon e il Mozambico hanno entrambi subito una sconfitta nelle loro partite d’esordio nel Gruppo F e punteranno alla loro prima vittoria in questa Coppa d’Africa. Il match si disputerà oggi al Grand Stade d’Agadir, calcio d’inizio alle 13:30. Sarà il primo incontro tra le due nazionali nella fase finale della Coppa d’Africa. Si sono già affrontate sette volte in tutte le competizioni, con quattro vittorie del Gabon, due del Mozambico e un pareggio.

Il loro ultimo incontro risale alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2018, dove la squadra di casa ha vinto entrambe le partite per 1-0, senza che nessuna delle due si qualificasse per la fase finale in Russia. Si sono affrontate anche nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 1994, con il Gabon che ha vinto 3-1 in casa prima che la partita di ritorno in Mozambico finisse con un pareggio per 1-1. Da quel pareggio nel 1994, gli ultimi quattro incontri hanno tutti visto un vincitore, con ciascuna squadra che ha registrato due vittorie.

Guinea Equatoriale-Sudan, ore 16.00

La Guinea Equatoriale e il Sudan affrontano questa partita del Gruppo E alla ricerca dei primi punti nella Coppa d’Africa 2025, dopo aver subito entrambe una sconfitta nella prima giornata. L’incontro si disputerà allo Stade Mohamed V di Casablanca il 28 dicembre, con calcio d’inizio alle 16:00. Sarà il primo incontro tra le due nazionali nella fase finale della Coppa d’Africa. Le uniche precedenti sfide risalgono alle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019, con la Guinea Equatoriale vincitrice di entrambe le partite.

Nel primo incontro, l’8 settembre 2018, la Guinea Equatoriale si impose per 1-0 in casa a Bata, con Emilio Nsue autore del gol decisivo al 30′. La partita di ritorno, disputata il 22 marzo 2019 in Sudan, si è conclusa con una vittoria in trasferta per 4-1 della Guinea Equatoriale. Saif Tere ha portato in vantaggio il Sudan al 15° minuto, ma una doppietta di Nsue dal dischetto, insieme ai gol di Pablo Ganet e Pedro Obiang, hanno completato la rimonta. Nessuna delle due squadre si è qualificata per le finali della Coppa d’Africa 2019 in Egitto, con Senegal e Madagascar che hanno chiuso davanti a loro nel girone di qualificazione.

Algeria-Burkina Faso, ore 18.30

Algeria e Burkina Faso hanno entrambe iniziato con una vittoria nel Gruppo E e punteranno alla seconda vittoria che garantirebbe loro la qualificazione agli ottavi di finale quando si affronteranno nella loro seconda partita del girone allo stadio Moulay Hassan. Il calcio d’inizio è previsto alle 18.30. Sarà il quarto incontro tra le due nazionali nella fase finale della Coppa d’Africa. Si sono già affrontate nel 1996, nel 1998 e nell’ultima edizione del 2023. Tutti i loro incontri nella Coppa d’Africa si sono svolti nella fase a gironi, e questa è la seconda volta che si affrontano in tornei consecutivi della Coppa d’Africa, dopo gli incontri del 1996 e del 1998.

Nei tre precedenti incontri della Coppa d’Africa, ciascuna delle due squadre ha registrato una vittoria, mentre una partita è finita in parità. Entrambe le squadre hanno segnato in tutti e tre gli incontri. Il loro primo incontro nella Coppa d’Africa è avvenuto nel Gruppo B il 24 gennaio 1996, quando l’Algeria ha vinto 2-1 nella sua ultima partita del girone. Khaled Lounici ha segnato al 2° minuto e Billel Dziri ha raddoppiato al 75°, mentre Boureima Zongo ha accorciato le distanze per il Burkina Faso nel finale.

I precedenti

Nelle finali del 1998, entrambe le squadre avevano perso le loro partite d’esordio quando si sono incontrate nel Gruppo A. Il Burkina Faso, paese ospitante, ha vinto per 2-1, con Kassoum Ouédraogo che ha trasformato un rigore al 75° minuto e Seydou Traoré che ha segnato due minuti dopo. Moussa Saïb ha segnato dal dischetto per l’Algeria all’82° minuto.

Il loro ultimo incontro nella Coppa d’Africa risale all’edizione del 2023, quando la partita del Gruppo D si è conclusa con un pareggio per 2-2. Il Burkina Faso è passato in vantaggio due volte grazie a Mohamed Konaté e a un rigore di Bertrand Traoré, prima che Baghdad Bounedjah segnasse entrambe le reti dell’Algeria, compreso il gol del pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo. Complessivamente, questa sarà la ventesima volta che le due squadre si affrontano. L’Algeria e il Burkina Faso hanno vinto sei delle precedenti 19 partite, con sette pareggi.

Gli ultimi tre incontri tra le due squadre sono finiti in pareggio, comprese due partite delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e la partita della fase a gironi della Coppa d’Africa 2023. L’ultima partita che ha visto un vincitore è stata nel novembre 2013, quando l’Algeria ha vinto 1-0 in casa nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, qualificandosi grazie ai gol in trasferta. L’Algeria ha segnato in ciascuna delle ultime sette partite contro il Burkina Faso, mentre il Burkina Faso ha trovato la rete negli ultimi tre incontri con l’Algeria.

Costa d’Avorio-Camerun, ore 21.00

Vincitrici di due delle ultime tre edizioni, Costa d’Avorio e Camerun rinnoveranno la loro rivalità lunga 55 anni nella Coppa d’Africa quando si affronteranno nella loro seconda partita del Gruppo F a Marrakech. Il calcio d’inizio è previsto per le 21:00. Alla Coppa d’Africa, Camerun e Costa d’Avorio si sono incontrate otto volte in passato, con il Camerun che ha vinto cinque partite. Due dei restanti tre incontri sono finiti in parità, prima che la Costa d’Avorio prevalesse ai rigori.

Tutte le sfide

La Costa d’Avorio ha vinto il loro ultimo incontro nella Coppa d’Africa nel 2015, aggiudicandosi una vittoria per 1-0 nella fase a gironi nella loro ultima partita del girone, con Max Gradel che ha segnato il gol decisivo al 35° minuto eliminando il Camerun. Cinque degli otto incontri della Coppa d’Africa si sono svolti nella fase a gironi (1970, 1984, 2000, 2002 e 2015). Il Camerun ha vinto i primi quattro incontri, mentre la Costa d’Avorio ha conquistato la vittoria nell’ultimo incontro nel 2015.

Il Camerun ha sconfitto la Costa d’Avorio rispettivamente per 3-0 e 1-0 nella fase a gironi, aggiudicandosi il titolo AFCON nel 2000 e nel 2002. Infatti, quando ha vinto tre dei suoi cinque titoli AFCON (1984, 2000 e 2002), il Camerun ha registrato vittorie nella fase a gironi contro la Costa d’Avorio. La Costa d’Avorio ha vinto il suo secondo titolo AFCON nel 2015 dopo aver sconfitto il Camerun nella fase a gironi. Ha superato il Camerun ai rigori nelle semifinali del 1992, quando ha conquistato la sua prima corona AFCON.

In otto incontri disputati nella Coppa d’Africa, la Costa d’Avorio ha ottenuto una sola vittoria contro il Camerun nei tempi regolamentari. Le altre due vittorie, nella semifinale del 1992 e nei quarti di finale del 2006, sono arrivate ai calci di rigore. Il quarto di finale del 2006 si è concluso 1-1 dopo 120 minuti, con la Costa d’Avorio che ha vinto 12-11 ai rigori. Samuel Eto’o è stato l’unico giocatore a sbagliare tra i 24 calci di rigore battuti.

I precedenti storici

L’attuale allenatore della Costa d’Avorio, Emerse Faé, ha partecipato a quel quarto di finale del 2006, trasformando il quarto rigore degli Elefanti nella serie di calci di rigore. Solo uno degli otto scontri AFCON tra Camerun e Costa d’Avorio è finito a reti inviolate: la semifinale del 1992, vinta dalla Costa d’Avorio ai rigori. Gli otto precedenti incontri AFCON tra le due squadre hanno prodotto un totale di 15 gol, con il Camerun che ne ha segnati 11 e la Costa d’Avorio quattro.

Il Camerun ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite disputate contro la Costa d’Avorio nella Coppa d’Africa, subendo gol solo in tre incontri: la vittoria per 3-2 nella fase a gironi del 1970, il pareggio per 1-1 nella semifinale del 2006 e la sconfitta per 1-0 nel 2015. Nelle cinque precedenti occasioni (1970, 1984, 2000, 2002 e 2015) in cui la Costa d’Avorio e il Camerun sono stati sorteggiati nello stesso girone, solo una delle due squadre è riuscita a qualificarsi. La Costa d’Avorio è passata al turno successivo nel 1970 e nel 2015, mentre il Camerun nel 1984, nel 2000 e nel 2002.

Nonostante abbia perso la partita d’esordio per 3-2 contro il Camerun nel 1970, la Costa d’Avorio si è ripresa sconfiggendo il Sudan e l’Etiopia e si è qualificata come vincitrice del Gruppo A davanti al Sudan, eliminando il Camerun nella fase a gironi. Complessivamente, la Costa d’Avorio e il Camerun si sono incontrati 21 volte, con otto vittorie per ciascuna squadra e cinque pareggi. Le squadre si sono affrontate anche durante le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2015. Il Camerun ha vinto 4-1 a Yaoundé, mentre la partita di ritorno ad Abidjan è finita con un pareggio 0-0. Entrambe le squadre si sono qualificate per la fase finale.

Gli ultimi incontri e la storia nella Coppa d’Africa

I loro ultimi incontri risalgono alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022, con entrambe le squadre che hanno vinto in casa. La Costa d’Avorio ha vinto 2-1 il 6 settembre 2021 grazie alla doppietta di Sébastien Haller, mentre Moumi Ngamaleu ha segnato per il Camerun. La partita di ritorno del 16 novembre 2021 ha visto il Camerun vincere 1-0 in casa, con Karl Toko Ekambi che ha segnato al 21° minuto. Il Camerun si è qualificato per Qatar 2022 davanti alla Costa d’Avorio. Questa sarà la nona volta che Costa d’Avorio e Camerun si incontrano nella Coppa d’Africa, il secondo maggior numero di incontri tra due nazioni nelle fasi finali, insieme a Costa d’Avorio e Algeria. Solo i 10 incontri della Costa d’Avorio contro Ghana ed Egitto sono più numerosi.

La Costa d’Avorio ha perso più partite di AFCON solo contro l’Egitto (sei) che contro il Camerun (cinque). Ha perso anche cinque volte contro il Ghana. Il Camerun affronta per la quarta volta un campione in carica alla Coppa d’Africa. Ha perso i tre precedenti incontri: contro l’Egitto nel 2008 (4-2 nella fase a gironi) e nel 2010 (3-1 nei quarti di finale) e contro il Senegal (3-1 nella fase a gironi) nell’ultima edizione. L’unica vittoria contro un campione in carica risale al 1988, quando ha sconfitto l’Egitto per 1-0 nella partita d’esordio. In precedenza si sono incontrati due volte con il Camerun campione in carica, nel 1986 e nel 2002, e in entrambe le occasioni il Camerun ha vinto per 1-0.