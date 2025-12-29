Al via oggi la 3^ giornata della Coppa d’Africa 2025. Si chiudono i gironi A e B. In campo Egitto, Angola, Sudafrica, Zimbabwe, Marocco, Zambia, Mali e Comore a partire dalle 17.00.

Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafrica si preparano ad aprire il Lunedì della Coppa d’Africa e a chiudere il girone B. I Faraoni hanno già vinto il raggruppamento con due successi nelle prime 2 e potrebbero anche fare turnover. Dall’altra parte l’Angola cerca un successo per provare a centrare quantomeno il terzo posto sperando di rientrare nelle migliori terze. Il Sudafrica infatti anche in caso di pareggio contro lo Zimbabwe blinderebbe il secondo posto. Alle 20.00 poi Zambia-Marocco e Comore-Mali. I padroni di casa del Marocco vogliono blindare il primo posto e la qualificazione per questo servirà almeno un pareggio per essere tranquilli. Tutte e 4 possono però ancora volare agli ottavi. Continuate a seguire la Coppa d’Africa su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app!

Angola-Egitto, ore 17.00

L‘Angola punterà alla vittoria contro l’Egitto, già qualificato, e primo nel girone, nella speranza di assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. La partita si giocherà al Grand Stade d’Agadir di Agadir, con calcio d’inizio alle 17:00. L’Egitto si è già qualificato come vincitore del Gruppo B, mentre l’Angola può ancora qualificarsi con una vittoria, a seconda del risultato della partita del Sudafrica. Questo sarà il terzo incontro tra Angola ed Egitto nelle finali della Coppa d’Africa. L’Egitto ha vinto entrambi i precedenti incontri di Coppa d’Africa tra le due squadre, con vittorie per 2-1 nel 1996 e nel 2008.

Le due squadre si sono incontrate per la prima volta nella fase a gironi della fase finale della Coppa d’Africa 1996, con l’Angola al suo debutto nel torneo. L’Egitto si è assicurato una vittoria per 2-1 il 15 gennaio 1996, con Ahmed El Kass che ha segnato due volte, mentre Quinzinho ha segnato il primo gol in assoluto dell’Angola nella Coppa d’Africa. Si sono incontrate di nuovo nei quarti di finale della Coppa d’Africa 2008 a Kumasi, dove l’Egitto ha vinto ancora una volta per 2-1. Hosny Abdrabou ha trasformato un rigore al 21° minuto per l’Egitto, Manucho ha pareggiato per l’Angola e Amr Zaki ha segnato il gol della vittoria al 36° minuto. L’Egitto ha poi difeso con successo il titolo della Coppa d’Africa.

Gli ultimi precedenti

I loro incontri più recenti risalgono alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022. Il primo incontro, giocato al Cairo il 21 settembre 2021, si è concluso con una vittoria per 1-0 dell’Egitto, con Mohamed Magdy che ha trasformato un rigore al quinto minuto. La partita di ritorno, giocata a Luanda, si è conclusa con un pareggio per 2-2. L‘Angola è passata in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Hélder Costa al 26′ e al rigore di M’Bala Nzola al 36′. L’Egitto ha reagito con i gol di Mohamed Elneny al 45′ e Akram Tawfik al 59′. Complessivamente, questa sarà la nona sfida tra le due nazionali. L‘Egitto rimane imbattuto, con quattro vittorie e quattro pareggi.

Zimbabwe-Sudafrica, ore 17.00

Al Grand Stade de Marrakech, si sfideranno Zimbabwe e Sudafrica, due paesi confinanti dell’Africa meridionale, nella loro ultima partita del Gruppo B della Coppa d’Africa 2025. Il calcio d’inizio è previsto per le 17:00 e entrambe le squadre sperano di qualificarsi per gli ottavi di finale. Sarà il primo incontro tra le due nazioni nella fase finale della Coppa d’Africa.

Si tratterà del ventesimo incontro complessivo tra le due squadre. Lo Zimbabwe ha registrato sei vittorie, il Sudafrica otto, mentre cinque partite sono finite in pareggio. Il Sudafrica ha segnato 21 gol contro i 16 dello Zimbabwe nei precedenti 19 incontri. Per il Sudafrica, questa sarà la quarta partita della Coppa d’Africa contro un paese confinante. In precedenza ha sconfitto la Namibia nelle partite della fase a gironi nel 1998, 2019 e 2023.

Lo Zimbabwe affronta per la prima volta un paese confinante alla Coppa d’Africa. Questa sarà la terza partita della Coppa d’Africa dello Zimbabwe contro un avversario dell’Africa meridionale. Ha perso una partita della fase a gironi contro il Malawi (2-1) nel 2021 e ha pareggiato contro l’Angola nell’edizione attuale. Lo Zimbabwe e il Sudafrica si sono incontrati per la prima volta nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa del 1994, con lo Zimbabwe che ha registrato una vittoria per 4-1 il 16 agosto 1992 ad Harare. Nessuna delle due squadre si è qualificata per le finali in Tunisia.

I precedenti

Le squadre si sono incontrate sei volte nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA, con il Sudafrica che ha vinto quattro partite e le altre due terminate in pareggio. Si sono affrontate nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2002, con il Sudafrica che ha vinto entrambe le partite (2-0 in trasferta e 2-1 in casa) prima di qualificarsi per il torneo in Corea/Giappone. Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022, lo Zimbabwe ha ospitato il primo incontro, terminato 0-0, prima che il Sudafrica vincesse la partita di ritorno 2-0 in casa.

Nessuna delle due squadre si è qualificata per Qatar 2022. Le due squadre si sono incontrate più recentemente nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2024. Il Sudafrica ha vinto 3-1 in casa l’11 giugno 2024, mentre la partita di ritorno del 10 ottobre 2025, giocata in casa dallo Zimbabwe a Durban, è finita con un pareggio 0-0.

Il Sudafrica si è qualificato per la Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre lo Zimbabwe ha chiuso all’ultimo posto il proprio girone di qualificazione. Il Sudafrica è imbattuto nelle ultime quattro partite contro lo Zimbabwe (2 vittorie e 2 pareggi). L’ultima vittoria dello Zimbabwe sul Sudafrica risale al 10 settembre 2013 a Johannesburg, quando Knowledge Musona e Cuthbert Malajila portarono i Warriors in vantaggio per 2-0 prima che Bernard Parker segnasse per il Sudafrica. Un gol di Musona in questa partita sarebbe il suo quarto contro il Sudafrica, superando l’ex attaccante sudafricano Shaun Bartlett e l’attaccante dello Zimbabwe Peter Ndlovu, che hanno segnato tre gol ciascuno in questo incontro.

Zambia-Marocco, ore 20.00

Lo Zambia e il Marocco, paese ospitante, punteranno entrambi alla vittoria e a un posto nella fase a eliminazione diretta quando si affronteranno nella loro ultima partita del Gruppo A della Coppa d’Africa 2025. La partita si giocherà allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, con calcio d’inizio alle 20:00. Sarà il quarto incontro tra Zambia e Marocco nella Coppa d’Africa. Delle tre precedenti partite disputate nella AFCON, il Marocco ha registrato due vittorie, mentre l’altra partita è finita in pareggio. Tutti e tre i precedenti incontri, nel 1986, 1998 e 2023, sono stati disputati nella fase a gironi.

Le due squadre si sono incontrate per la prima volta nella Coppa d’Africa del 1986, nell’ultima partita del Gruppo B, dove il Marocco ha ottenuto una vittoria fondamentale per 1-0 grazie a un autogol di Jones Chilengi. Il Marocco è passato al turno successivo come secondo classificato del gruppo dietro al Camerun. La loro partita d’esordio nel Gruppo D della Coppa d’Africa 1998 si è conclusa con un pareggio per 1-1.

Il Marocco è passato in vantaggio al 36° minuto con Ahmed Bahja, prima che Tenant Chilumba pareggiasse per lo Zambia all’87°. Il Marocco è poi passato il turno come vincitore del girone davanti all’Egitto. Il loro ultimo incontro nella Coppa d’Africa risale all’edizione del 2023, quando il Marocco ha vinto la sua ultima partita del girone per 1-0, qualificandosi come vincitore del Gruppo F insieme alla Repubblica Democratica del Congo. Hakim Ziyech ha segnato il gol decisivo al 37° minuto.

I precedenti

Complessivamente, Zambia e Marocco si sono affrontate 22 volte. Il Marocco ha dominato il confronto con 14 vittorie, mentre lo Zambia ha registrato sei vittorie e due pareggi. Il Marocco ha vinto gli ultimi cinque incontri tra le due nazionali. L’ultima vittoria dello Zambia sul Marocco è stata per 3-2 in una partita amichevole giocata il 16 giugno 2019 a Marrakech. Il Marocco ha perso solo una delle ultime 12 partite contro lo Zambia (9 vittorie e 2 pareggi). L’ultimo incontro risale all’8 settembre 2025 in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026, con il Marocco che ha vinto 2-0 a Ndola grazie ai gol di Youssef En-Nesyri al 7° minuto e Hamza Igamane al 47°. Il Marocco si è qualificato per la Coppa del Mondo FIFA 2026 davanti allo Zambia.

Lo Zambia contro le squadre ospitanti

Questa sarà la quinta partita della Coppa d’Africa dello Zambia contro una nazione ospitante. Record dello Zambia contro le nazioni ospitanti della Coppa d’Africa: 4 partite, 1 vittoria, 0 pareggi, 3 sconfitte. Tutte e quattro le precedenti partite contro le nazioni ospitanti hanno prodotto un vincitore, lo Zambia ha segnato in tutte e quattro le precedenti partite contro le nazioni ospitanti della Coppa d’Africa. La Zambia ha perso i primi tre incontri contro le squadre ospitanti.

Egitto 3-1 nella fase a gironi nel 1974; Ghana 2-1 nella fase a gironi nel 1978; Libia 2-1 nelle semifinali nel 1982. La partita più recente contro una squadra ospitante risale al 2012, quando ha sconfitto la Guinea Equatoriale per 1-0 nell’ultima partita del girone. Questa è la quarta volta che lo Zambia viene sorteggiato nello stesso girone della squadra ospitante. Nel 1974 e nel 2012 ha superato il turno insieme rispettivamente all’Egitto e alla Guinea Equatoriale, mentre nel 1978 il Ghana è passato al turno successivo e lo Zambia è stato eliminato nella fase a gironi.

Ogni volta che lo Zambia ha affrontato una squadra ospitante alla Coppa d’Africa, una delle due squadre è arrivata in finale: lo Zambia è arrivato secondo nel 1974, il Ghana ha vinto il titolo nel 1978, la Libia è arrivata seconda nel 1982 e lo Zambia è stato incoronato campione nel 2012.

Questa è la terza volta che lo Zambia affronta una squadra ospitante nordafricana, dopo aver perso contro l’Egitto nel 1974 e la Libia nel 1982.

In tre delle quattro precedenti occasioni in cui ha incontrato una squadra ospitante della Coppa d’Africa, lo Zambia è salito sul podio: campione nel 2012, secondo classificato nel 1974 e terzo classificato nel 1982.

Mali-Comore, ore 20.00

Il Mali e le Comore chiuderanno il loro girone A della Coppa d’Africa 2025 quando si incontreranno allo stadio Mohamed V di Casablanca il 29 dicembre. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:00. Dopo due partite disputate nel torneo, le Comore rimangono senza vittorie con un pareggio e una sconfitta. Il Mali è imbattuto, avendo registrato due pareggi. Le squadre si sono incontrate solo nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Il Mali ha vinto 3-0 entrambi gli incontri tra le due squadre nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Entrambe le partite sono state giocate a Berkan, in Marocco.

Nel primo incontro, il 20 marzo 2025, Dorgeles Nene ha segnato una rete e Kamory Doumbia ha realizzato una doppietta, assicurando al Mali una vittoria per 3-0. La partita di ritorno, disputata il 4 settembre 2025, si è conclusa nuovamente con un 3-0 a favore del Mali, con Nene e Doumbia ancora una volta a segno. L’altro gol del Mali è stato segnato da Lassana Coulibaly. Nessuna delle due squadre si è qualificata per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con il Ghana che è passato dal Gruppo I delle qualificazioni.

Dove e come seguire le partite

Le quattro sfide della 3^giornata della Coppa d’Africa 2025 si potranno seguire in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Le gare delle 17.00, Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafrica saranno trasmesse in modalità diretta gol. Alle 20.00 in diretta sul canale 60 DTT invece la sfida tra Zambia e Marocco, il match tra Mali e Comore sarà trasmesso in diretta su SoloCalcio e in differita a partire dalle 22.00 sul canale 60 DTT.