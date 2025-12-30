Continua oggi la 3^ giornata della Coppa d’Africa 2025. Si chiudono i gironi C e D. In campo Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania, Senegal, RD Congo, Benin e Botswana.

Continua lo spettacolo della Coppa d’Africa su Sportitalia. Si parte alle 17.00 con la diretta gol del girone C, l’attenzione è tutta sulle sfide tra Uganda e Nigeria e Tanzania e Tunisia. La Nigeria è già aritmeticamente agli ottavi da prima. Alla Tunisia basterebbe invece un pareggio per essere certa della qualificazione da seconda. Pari con gol che potrebbe permettere alla Tanzania di guadagnare un posto tra le migliori terze, ma solo in caso di mancato successo dell’Uganda che affronterà una Nigeria già prima e qualificata. Alle 20.00 poi in palio la prima posizione del Gruppo D. Gare visibili sul Canale 60 (Benin-Senegal) e su SoloCalcio (Botswana-RD Congo). Ancora i giochi sono aperti tra Senegal, RD Congo e Benin, tutte e 3 sono già agli ottavi, il Botswana è invece eliminato. Continuate a seguire la Coppa d’Africa su Sportitalia, canale 60 DTT, sul SoloCalcio, sul nostro sito e sulla nostra app!

Uganda-Nigeria, ore 17.00

Uganda e Nigeria si incontreranno per la seconda volta nella Coppa d’Africa 2025 quando si affronteranno al Complex Sportif de Fès alle17:00. Il loro unico precedente incontro in una AFCON risale alle semifinali del torneo del 1978, quando l’Uganda vinse 2-1 contro la Nigeria, un risultato che rappresenta ancora oggi il loro unico incontro nelle fasi finali. In quella semifinale del 1978, Abdulla Nasur portò in vantaggio l’Uganda all’11º minuto, prima che Martins Eyo pareggiasse per la Nigeria al 54º minuto. Phillip Omondi segnò poi il gol decisivo solo quattro minuti dopo, permettendo all’Uganda di passare il turno. In generale, le due squadre si sono incontrate otto volte in tutte le competizioni.

L’Uganda conduce con quattro vittorie contro le due della Nigeria, mentre due incontri sono terminati in pareggio. Le due Nazionali sono state anche abbinate insieme nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa per i tornei del 1994 e del 2008. In questi quattro incontri, la Nigeria ha ottenuto due vittorie, l’Uganda una, con un pareggio. In entrambe le occasioni, la Nigeria è passata avanti rispetto all’Uganda.

Il loro incontro più recente è stato un’amichevole internazionale giocata il 20 novembre 2018, terminata senza reti ad Asaba. Attualmente l’Uganda è imbattuta da tre match contro la Nigeria (V2 P1). L’ultima vittoria della Nigeria contro l’Uganda risale alle qualificazioni alla Coppa d’Africa per il torneo del 2008, quando vinsero 1-0 il 24 marzo 2007 allo stadio MKO Abiola di Abeokuta, con Nwankwo Kanu autore dell’unico gol al 73º minuto.

Tanzania-Tunisia, ore 17.00

Lo Stade Prince Moulay Abdellah Olympique Annexe di Rabat ospiterà Tanzania e Tunisia, entrambe alla ricerca di una vittoria cruciale nel Gruppo C che garantirebbe un posto nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa 2025. Il calcio d’inizio è previsto per le 17:00. Sarà il primo incontro tra Tanzania e Tunisia nelle finali dell’AFCON. I loro unici precedenti risalgono alle qualificazioni per l’AFCON 2021. La Tunisia vinse il primo incontro 1-0 a Radès il 13 novembre 2020, con Youssef Msakni autore del gol decisivo. Il ritorno, giocato a Dar es Salaam il 17 novembre 2020, terminò 1-1. Saïf-Eddine Khaoui portò in vantaggio la Tunisia all’11° minuto prima che Feisal Salum pareggiasse per la Tanzania al 48° minuto. La Tunisia riuscì a qualificarsi per l’AFCON 2021, mentre la Tanzania non avanzò.

Benin-Senegal, ore 20.00

Il Benin e il Senegal punteranno entrambi a qualificarsi per gli Ottavi di finale da primi nel girone, quando si incontreranno nella loro ultima partita del Gruppo D della Coppa d’Africa 2025 in Marocco. L’incontro si giocherà al Grand Stade de Tanger con calcio d’inizio previsto per le ore 20:00. Le due squadre si sono affrontate una sola volta in precedenza nelle fasi finali della Coppa d’Africa, nel torneo del 2019, quando il Senegal vinse un difficile quarto di finale 1-0 grazie a un gol di Idrissa Gueye al 70º minuto.

In totale, le squadre si sono incontrate nove volte. Il Senegal ha vinto sette partite, il Benin una, con due pareggi registrati. L’unica vittoria del Benin contro il Senegal risale al loro primo incontro, il 31 dicembre 1961, una vittoria per 4-3 quasi 64 anni fa. Il Senegal è imbattuto negli ultimi otto incontri contro il Benin (6 vittorie, 2 pareggi) e ha segnato almeno una volta in ciascuno dei nove incontri precedenti con il Benin.

I precedenti recenti

Le uniche partite senza subire gol in questa partita sono state tutte disputate dal Senegal, in quattro diverse vittorie per 1-0: due amichevoli internazionali nel 1982 e nel 2024, una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2002 e il quarto di finale della Coppa d’Africa del 2019. Le due squadre si sono affrontate nel primo turno di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2002, disputato in due gare. L’andata si è conclusa 1-1 in Benin, prima che il Senegal si aggiudicasse una vittoria per 1-0 nella gara di ritorno il 23 aprile 2000, qualificandosi con un punteggio complessivo di 2-1.

Il Senegal si sarebbe poi qualificato per la Coppa del Mondo FIFA 2002, debuttando nel torneo in Corea/Giappone. Sono state sorteggiate insieme anche nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa del 2023. Il Senegal ha vinto la partita casalinga per 3-1, con Sadio Mané autore di una tripletta, mentre Junior Olaitan ha segnato il gol del Benin. La partita di ritorno a Cotonou si è conclusa 1-1, con Abdoulaye Seck che ha portato in vantaggio il Senegal al 43° minuto, prima del pareggio di Rachid Moumini per il Benin. Il Senegal si è qualificato per la Coppa d’Africa 2023 insieme al Mozambico, mentre il Benin si è classificato terzo in un girone che comprendeva anche il Ruanda.

Botswana-RD Congo, ore 20.00

Il Botswana, già eliminato, affronterà la Repubblica Democratica del Congo nell’ultima partita del Gruppo D della Coppa d’Africa 2025. La partita si giocherà allo Stade Al Medina di Rabat alle 20:00. Questa sarà la prima partita del Botswana in Coppa d’Africa contro una squadra proveniente da un paese diverso dall’Africa Occidentale, dato che le precedenti cinque presenze alla fase finale sono state tutte contro squadre dell’Africa Occidentale. Si tratta del sesto incontro complessivo tra le due nazioni. Il Botswana non ha ancora vinto in campo aperto contro la Repubblica Democratica del Congo, che ha ottenuto due vittorie, mentre tre partite si sono concluse in parità.

Le due squadre si erano già affrontate nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa del 2004, dove la Repubblica Democratica del Congo vinse l’andata per 2-0 in casa il 13 ottobre 2002. La partita di ritorno a Gaborone, il 5 luglio 2003, terminò 0-0, un risultato che aiutò la Repubblica Democratica del Congo a qualificarsi per la fase finale di Tunisia 2004.

Tutte e tre le partite pareggiate tra le due squadre, una qualificazione alla Coppa d’Africa del 2004, un’amichevole nel 2005 e una semifinale di Coppa COSAFA nel 2016, si conclusero senza reti, con il Botswana che si qualificò ai rigori a Windhoek in quest’ultimo incontro. Il loro incontro più recente è stato un’amichevole internazionale il 5 giugno 2017, vinta dalla Repubblica Democratica del Congo per 2-0. Il Botswana non ha mai segnato un gol nelle cinque precedenti partite contro la Repubblica Democratica del Congo. La gara sarà trasmessa su SoloCalcio alle 20.00 e andrà in replica sul Canale 60 alle 22.00.