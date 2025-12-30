Mario Balotelli, ultima tentazione da Dubai: i dettagli

Mario Balotelli ha ricevuto una proposta anche dal club dell’Al-Ittifaq di Dubai: lo ha rivelato Gianluigi Longari in anteprima sul proprio profilo X.

Il futuro di Mario Balotelli è incerto: la priorità di Super Mario è un ritorno in Serie A dopo la breve parentesi al Genoa con l’attaccante che ha rifiutato costantemente tutte le offerte dall’estero in quanto la priorità è sempre stato il massimo campionato italiana. Attualmente si allena con i Dilettanti con l’obiettivo di farsi trovare pronto, con MLS o Saudi Pro League tra le altre ipotesi che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane con il mercato che entrerà nel vivo tra qualche giorno.

Mario Balotelli a Dubai? Offerta dell’Al Ittifaq

Qualche mese fa dal Festival dello Sport di Trento si è soffermato sul proprio futuro parlando anche della questione ritiro: “Ho avuto offerte dall’estero e ho detto no perché in cuor mio speravo ancora che ci fosse la possibilità di giocare in Italia. In questo momento non è arrivata quella proposta e sono in un momento in cui devo scegliere se firmare per una squadra all’estero o magari di prendermi un attimo e pensare a gennaio. Un sogno? Vorrei giocare un’ultima partita con la Nazionale”.

Dopo 10 giornate di campionato il club degli Emirati Arabi Uniti è ultimo con Mario Balotelli che rappresenterebbe un importante innesto di mercato per risollevare una classifica che si è complicata dopo un inizio di stagione a dir poco terribile: nelle prossime ore è attesa una risposta dall’ex attaccante della Nazionale Italiana con l’Al Ittifaq che preme per l’arrivo del numero 45, il quale potrebbe iniziare una nuova vita lontano dall’Italia dopo le avventure in Inghilterra, Francia e Turchia.