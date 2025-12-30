Se si spegne il Var la Juve va… Spalletti ha trovato una chiave, Conte polemico, forse gli “girano” per questo motivo

Se le altre non giocano la Juventus può arrivare al primo posto, parole di Luciano Spalletti. A Conte invece girano.

Sintesi perfetta di questo momento bianconero, il migliore della stagione, numeri alla mano, esattamente come ad inizio stagione quando arrivarono tre vittorie consecutive, ma allora due erano state ottenute tra le mura amiche.

Luciano Spalletti sta aggiustando il giocattolo, con bravura e fortuna perché a Pisa i pali hanno sorretto la torre bianconera che ha rischiato di crollare. Alla fine è andata bene, nessun sogno di gloria o facile illusione, la strada è molto lunga e tortuosa, ma soprattutto è una strada complicata per le aspettative che alla Juventus sono sempre, giustamente alte.

Senza Var la Juventus va…

impossibile non notare come la Juventus abbia vinto le ultime tre partite senza l’intervento del Var, la famosa tecnologia che ci doveva salvare, che secondo Rocchi ha evitato tanti errori ma che continua a far discutere. Non ci ricordiamo un comunicato pre Var come quello della Lazio, che giustamente si lamenta per i tanti torti subiti, evidentemente questa tecnologia non convince o meglio non convince il suo uso.

Senza il Var la Juventus ha ottenuto tre vittorie, senza il Var totalmente inutile e dannoso di Verona e Firenze, la Juventus avrebbe quattro punti in più, esattamente quelli che mancherebbero per essere in vetta. Spalletti ha ragione a dire che se le altre non giocano la Juventus è prima, ma dovrebbe aggiungere anche la speranza che il Var continui a rimanere spento e non fare danni come successo in tantissime occasioni.

La chiave di Spalletti

Non pensate male, non è un film hard, Luciano Spalletti ha trovato la chiave per cambiare le partite in corsa, questa chiave ha un nome ed un cognome, Edon Zhegrova. Che fosse forte lo si sapeva, caratteristiche esattamente direttamente proporzionale alla fragilità. Se supera i problemi fisici Spalletti è convinto che la Juventus svolterà e pure i tifosi lo sono. Imprevedibilità, classe, dribbling, arte pura del pallone, il problema è la continuità e abbinare alla giocata l’efficacia della stessa. Quanto visto a Pisa è bastato ad aprire la serratura ma bisognerà solcare altre porte, in ogni caso Spalletti sa di avere nel mazzo una chiave in più.

Polemiche e dubbi di vertice: a Conte magari “girano”

Il weekend per il vertice della classifica ha confermato che l’Inter ha la struttura migliore, che il Napoli e’ forte e che il Milan senza coppe se la gioca alla grande. Interessante e gustosa la telenovela polemica tra Conte e l’Inter, l’astuto tecnico che continua a mietere successi non vuole pressioni e forse questa volta con il mercato bloccato ha anche un minimo di ragione, anche se in estate gli hanno preso di tutto e di più, un po’ come quando vai al supermercato e fai le scorte per paura dei tempi di crisi. Ora dovrà gestire con quello che ha a disposizione, cosa che gli e’ venuta bene fino ad ora vedendo gli infortuni.

Unico errore di Conte, citare la Juve, oggi i bianconeri non hanno la rosa del Napoli, devono tornare ad essere la Juve, ma ci vuole tempo, consigliamo di mirare altrove. L’interrogativo sul blocco del mercato, però rimane, come mai in passato per squadre molto più indebitate e con proprietà che hanno fatto una brutta fine e con presidenti fuggiti all’estero, con milioni e milioni di debiti non è mai stato fatto nulla? La domanda un po’ rimane…magari se la fa anche Conte e gli girano…