Si chiudono oggi i raggruppamenti della Coppa d’Africa 2025. Danze che si apriranno alle 17.00 con Guinea Equatoriale-Algeria e Burkina Faso-Sudan. Alle 20.00 poi Mozambico-Camerun e Gabon-Costa d’Avorio.

L’Algeria per emulare la Nigeria e chiudere a 9 punti il raggruppamento. La Guinea Equatoriale per riscattare una Coppa d’Africa già terminata e si qui deludente. Burkina Faso e Sudan alla ricerca del secondo posto nel girone. Questo il menù della Diretta Gol che potrete seguire dalle 17.00 sul canale 60 DTT. Alle 20.00 una doppia sfida interessantissima su due canali. Sul 60 il match tra Mozambico e Camerun, già qualificate ma vogliose di chiudere davanti a tutte. Su SoloCalcio invece Gabon-Costa d’Avorio con gli Elefanti ancora in corsa per il primo posto e Aubameyang e compagni eliminati che cercano riscatto. Seguite la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, canale 60 DTT, su SoloCalcio, sul nostro sito e sulla nostra app!

Guinea Equatoriale-Algeria, ore 17.00

Guinea Equatoriale e Algeria chiudono il loro cammino nel Gruppo E della Coppa d’Africa 2025 con fortune contrastanti, quando si incontreranno al Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan di Rabat martedì 31 dicembre. Il calcio d’inizio è previsto per le 17:00. Già eliminata nella fase a gironi per la prima volta nella sua storia in AFCON, la Guinea Equatoriale giocherà per l’orgoglio e cercherà di concludere il torneo con una vittoria. L’Algeria, al contrario, si è già assicurata il primo posto nel girone e un posto agli ottavi di finale, tornando alla fase a eliminazione diretta dopo due eliminazioni anticipate.

Questo sarà il secondo incontro tra le due squadre in una fase finale della Coppa d’Africa, dopo il memorabile scontro nell’edizione del 2021. La Guinea Equatoriale sconfisse i campioni in carica durante la seconda partita del girone del torneo 2021, con Esteban che segnò l’unico gol della partita al 70° minuto. La Guinea Equatoriale si classificò seconda nel Gruppo E dietro la Costa d’Avorio, mentre l’Algeria si classificò ultima dietro la Sierra Leone. Le due squadre furono anche accoppiate durante le qualificazioni per la Coppa d’Africa 2025.

L’Algeria vinse la partita casalinga per 2-0 il 5 settembre 2024, con Houssem Aouar a segno al 69° minuto e Amine Gouiri a raddoppiare nei minuti di recupero. La partita di ritorno a Malabo, il 14 novembre 2024, si concluse con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre si qualificarono per la fase finale in Marocco davanti a Togo e Liberia, con l’Algeria che vinse cinque delle sei partite di qualificazione e non riuscì a sconfiggere solo la Guinea Equatoriale.

Sudan-Burkina Faso, ore 17.00

Sia il Burkina Faso che il Sudan si sono qualificati agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, ma questo incontro allo Stade Mohamed V di Casablanca deciderà la loro posizione nel girone. Il calcio d’inizio è previsto per le 17:00. Questo sarà solo il secondo incontro ufficiale tra le due nazioni e il loro primo scontro alla fase finale della Coppa d’Africa dal 2012. Il Ct del Sudan, Kwesi Appiah, ha già affrontato il Burkina Faso alla Coppa d’Africa quando era alla guida del Ghana, perdendo una semifinale del 2013 terminata 1-1 prima che le Black Stars venissero sconfitte per 3-2 ai rigori. L’unico precedente tra le due squadre risale alla terza giornata della Coppa d’Africa 2012. Il Sudan si è imposto per 2-1 grazie a una doppietta di Mudhather Karika, mentre Issiaka Ouédraogo ha segnato il gol della bandiera nel finale per il Burkina Faso. Il Sudan è passato dal Gruppo B insieme alla Costa d’Avorio, che ha concluso il girone come vincitrice, mentre il Burkina Faso è arrivato ultimo.

Mozambico-Camerun, ore 20.00

Mozambico e Camerun si incontreranno nell’ultima partita del Gruppo F della Coppa d’Africa 2025. La partita si giocherà al Grande Stade d’Agadir, con calcio d’inizio alle 20:00. Questo sarà il primo incontro tra le due squadre alla fase finale della Coppa d’Africa e il nono incontro complessivo tra le due nazioni. Il Camerun ha storicamente dominato la partita, vincendo sette delle otto partite precedenti, con il Mozambico che ha ottenuto una sola vittoria. Il Camerun ha vinto gli ultimi sette incontri con il Mozambico.

Il loro primo incontro risale alle qualificazioni per la Coppa d’Africa CAF del 1984, un’esperienza che avrebbe poi portato il Camerun a vincere il trofeo per la prima volta. In quella sfida di qualificazione, il Camerun fu costretto a ribaltare una pesante sconfitta all’andata. Persero 3-0 a Maputo il 10 aprile 1983, prima di rispondere con una vittoria per 4-0 a Yaoundé il 24 aprile 1983, qualificandosi con un 4-3 complessivo. Il Camerun avrebbe poi vinto la Coppa d’Africa del 1984, ospitata dalla Costa d’Avorio.

I precedenti

Ognuno dei precedenti otto scontri tra le due squadre ha visto un vincitore. In quelle partite si sono contati 27 gol, con una media di 3,40 a partita, con il Camerun che ha superato il Mozambico per 21-6. I 21 gol del Camerun contro il Mozambico hanno raggiunto una media di 2,63 gol a partita. Il Mozambico ha mantenuto la porta inviolata una volta in otto partite contro il Camerun, mentre i Leoni Indomabili ne hanno subite quattro. In due occasioni, quando vinsero la Coppa d’Africa, nel 1984 e nel 2000, il Camerun eliminò il Mozambico durante le qualificazioni. Le due squadre si sono incontrate in tre campagne di qualificazione alla Coppa d’Africa, per le edizioni 1984, 2000 e 2021, con il Camerun che si è qualificato davanti al Mozambico in tutte e tre le occasioni. Nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa del 2000, il Camerun vinse 1-0 in casa il 28 febbraio 1999, prima di ottenere una vittoria per 6-1 a Maputo l’11 aprile 1999.

Come paese ospitante della Coppa d’Africa del 2021, il Camerun è stato sorteggiato nel girone di qualificazione del Mozambico. Ha vinto 4-1 in casa e 2-0 in trasferta, classificandosi primo nel Gruppo F, mentre il Mozambico non è riuscito a qualificarsi. Gli incontri più recenti risalgono alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022. Il Camerun ha vinto 3-1 a Douala l’8 ottobre 2021, con doppietta di Eric Maxim Choupo-Moting e l’altro gol di Karl Toko Ekambi. Per il Mozambico ha segnato Geny Catamo. Il Camerun ha poi vinto la partita di ritorno per 1-0 a Tangeri l’11 ottobre 2021 grazie a Michael Ngadeu, qualificandosi per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Segui la gara sul canale 60 DTT.

Gabon-Costa d’Avorio, ore 20.00

Il Gabon concluderà la sua campagna Coppa d’Africa 2025 con l’ultima partita del Gruppo F contro i campioni in carica della Costa d’Avorio al Grand Stade de Marrakech il 31 dicembre. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:00. Il Gabon è già eliminato dalla competizione, mentre la Costa d’Avorio necessita di almeno un pareggio per accedere alla fase a eliminazione diretta. Questo sarà il primo incontro tra le due squadre alla fase finale della Coppa d’Africa. Le due squadre si sono incontrate 18 volte in precedenza in tutte le competizioni. La Costa d’Avorio è nettamente in vantaggio con 10 vittorie, mentre il Gabon ha quattro vittorie e quattro pareggi.

I precedenti

Si sono incontrate nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa del 1972 e del 2008. In queste quattro partite, il Gabon non è riuscito a ottenere una vittoria, mentre la Costa d’Avorio ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. I loro incontri più recenti risalgono alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026. La Costa d’Avorio ha vinto la prima partita per 1-0 a Korhogo il 7 giugno 2024, con Seko Fofana autore del gol decisivo al 36° minuto. La partita di ritorno si è conclusa sullo 0-0 il 9 settembre 2025 a Franceville.

La Costa d’Avorio si è qualificata per la Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre il Gabon si è qualificato per un torneo continentale play-off, dove alla fine non è riuscito a qualificarsi. La vittoria più ampia della Costa d’Avorio in quella partita è stata un 5-0 nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa 2008, il 7 ottobre 2006 ad Abidjan. Arouna Koné ha segnato una tripletta, con Kolo Touré e Aruna Dindane che hanno segnato gli altri gol. Tutte e quattro le vittorie del Gabon nella partita sono state con un solo gol di scarto, mentre tutti e quattro i pareggi tra le due squadre si sono conclusi con uno 0-0.