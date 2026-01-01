Castellanos verso il West Ham: accordo sull’ingaggio, la Lazio apre alla cessione

La pista Flamengo non è mai decollata e ora il futuro di Valentín Castellanos sembra sempre più lontano da Roma e sempre più vicino alla Premier League. L’attaccante della Lazio ha infatti sempre manifestato la volontà di restare in Europa, chiudendo fin da subito a un ritorno in Sudamerica.

Come svelato in esclusiva da Alfredo Pedullà il 29 dicembre, il West Ham si è mosso con decisione sul centravanti biancoceleste, avviando contatti diretti con la Lazio ben oltre le manovre dei suoi agenti. Nelle ultime ore la trattativa ha subito un’accelerazione importante.

Accordo totale sull’ingaggio, contatti continui tra i club

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Castellanos e il West Ham hanno raggiunto un accordo totale sull’ingaggio, un passaggio chiave che conferma la volontà del giocatore di approdare in Inghilterra. Nella giornata di oggi i due club hanno avuto una call diretta, avvicinandosi ulteriormente all’intesa economica.

La Lazio ha fissato il prezzo per il via libera: servono 23-25 milioni di euro per chiudere l’operazione. Oltre al West Ham, resta sullo sfondo un altro club inglese, ma al momento gli Hammers sono in netto vantaggio e stanno spingendo con maggiore convinzione.

Trattativa sempre più calda: nuovi sviluppi attesi

Sono previsti nuovi contatti tra stasera e domani, con la trattativa entrata ormai in una fase definita “calda”. Il West Ham continua ad avanzare e lavora per limare gli ultimi dettagli con la Lazio, che ha aperto concretamente alla cessione.

Il futuro di Castellanos potrebbe dunque parlare inglese, con la Premier League pronta ad accogliere l’attaccante argentino dopo una stagione in Serie A.